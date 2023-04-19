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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Овечкин посетил бейсбольный матч с сыном

Овечкин привел сына на бейсбол.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игрок команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привел сына на бейсбол.

Российский хоккеист вместе с сыном Сергеем присутствовал на матче команд «Вашингтон Нэшионалс» и «Балтимор Ориолс». Фото Овечкина выложил в соцсетях официальный аккаунт бейсбольного клуба.

Александр выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. С командой в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.

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 Александр Овечкин посетил бейсбольный матч с сыном
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