Александр Овечкин посетил бейсбольный матч с сыном
Овечкин привел сына на бейсбол.
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Овечкин привел сына на бейсбол.
Игрок команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привел сына на бейсбол.
Российский хоккеист вместе с сыном Сергеем присутствовал на матче команд «Вашингтон Нэшионалс» и «Балтимор Ориолс». Фото Овечкина выложил в соцсетях официальный аккаунт бейсбольного клуба.
Александр выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. С командой в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.