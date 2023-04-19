Александр Овечкин посетил бейсбольный матч с сыном

Российский хоккеист вместе с сыном Сергеем присутствовал на матче команд «Вашингтон Нэшионалс» и «Балтимор Ориолс». Фото Овечкина выложил в соцсетях официальный аккаунт бейсбольного клуба.

Александр выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. С командой в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.