Канадские клубы не выигрывают плей-офф НХЛ на протяжении 30 лет
После того, как «Эдмонтон» проиграл во втором раунде плей-офф «Вегасу», из розыгрыша Кубка Стэнли вылетела последняя канадская команда.
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После того, как «Эдмонтон» проиграл во втором раунде плей-офф «Вегасу», из розыгрыша Кубка Стэнли вылетела последняя канадская команда.
Во второй раунд плей-офф вышли все две канадские команды. «Торонто Мэйпл Ливз» со счетом 1−4 проиграла серию «Флорида Пантерз». А накануне свою серию проиграл «Эдмонтон Ойлерз».
Таким образом, Коннор Макдэвид, главный бомбардир регулярного чемпионта (153 очка) и текущий лидер розыгрыша плей-офф по системе «гол плюс пас» (20 очков), вместе с командой выбывает из гонки за главный трофей НХЛ.
Канадские клубы не выигрывают Кубка Стэнли с 1993 года — тогда это удалось «Монреалю». Трофей достанется клубу из США в 29-м сезоне подряд — в 2005 году кубок не вручался из-за локаута.