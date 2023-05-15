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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Канадские клубы не выигрывают плей-офф НХЛ на протяжении 30 лет

После того, как «Эдмонтон» проиграл во втором раунде плей-офф «Вегасу», из розыгрыша Кубка Стэнли вылетела последняя канадская команда.

ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Во второй раунд плей-офф вышли все две канадские команды. «Торонто Мэйпл Ливз» со счетом 1−4 проиграла серию «Флорида Пантерз». А накануне свою серию проиграл «Эдмонтон Ойлерз».

Таким образом, Коннор Макдэвид, главный бомбардир регулярного чемпионта (153 очка) и текущий лидер розыгрыша плей-офф по системе «гол плюс пас» (20 очков), вместе с командой выбывает из гонки за главный трофей НХЛ.

Канадские клубы не выигрывают Кубка Стэнли с 1993 года — тогда это удалось «Монреалю». Трофей достанется клубу из США в 29-м сезоне подряд — в 2005 году кубок не вручался из-за локаута.

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