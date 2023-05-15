Канадские клубы не выигрывают плей-офф НХЛ на протяжении 30 лет

Во второй раунд плей-офф вышли все две канадские команды. «Торонто Мэйпл Ливз» со счетом 1−4 проиграла серию «Флорида Пантерз». А накануне свою серию проиграл «Эдмонтон Ойлерз».

Таким образом, Коннор Макдэвид, главный бомбардир регулярного чемпионта (153 очка) и текущий лидер розыгрыша плей-офф по системе «гол плюс пас» (20 очков), вместе с командой выбывает из гонки за главный трофей НХЛ.