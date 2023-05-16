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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Впервые в истории НХЛ в финале конференций сыграют команды из южных штатов США

В плей-офф Кубка Стэнли опередилилсь финалисты конференций. Впервые в истории НХЛ четыре сильнейшие команды плей-офф представляют южные штаты. Об этом сообщает официальный аккаунт НХЛ в Twitter.

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Источник: Reuters

Минувшей ночью «Даллас Старз» из штата Техас вышел в финал Западной конференции, обыграв «Сиэтл Кракен» (2:1) в серии второго раунда Кубка Стэнли (4−3). Их соперником станет «Вегас Голден Найтс», представляющий штат Невада.

В финале Восточной конференции сыграют «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз».

Таким образом все города, где базируются нынешние финалисты конференций (Даллас, Лас-Вегас, Санрайз и Роли), базируются в так называемом «Солнечном поясе». К нему относят территорию южных штатов США, расположенных ниже 36-й параллели северной широты.

Финалы конференций стартуют 19 мая, а финал Кубка Стэнли намечен на 8 июня.

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