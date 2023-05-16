Впервые в истории НХЛ в финале конференций сыграют команды из южных штатов США

Минувшей ночью «Даллас Старз» из штата Техас вышел в финал Западной конференции, обыграв «Сиэтл Кракен» (2:1) в серии второго раунда Кубка Стэнли (4−3). Их соперником станет «Вегас Голден Найтс», представляющий штат Невада.

Таким образом все города, где базируются нынешние финалисты конференций (Даллас, Лас-Вегас, Санрайз и Роли), базируются в так называемом «Солнечном поясе». К нему относят территорию южных штатов США, расположенных ниже 36-й параллели северной широты.