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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Финал Кубка Стэнли показал самые низкие рейтинги за 29 лет

Финальная серия Кубка Стэнли с переездом на кабельный ТВ-канал потеряла 43% зрителей.

Вегас
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Источник: AP 2022

Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в финальной серии НХЛ со счетом 4−1.

Пятую встречу смотрели 2,72 млн зрителей. Это самый низкий показатель для пятых игр финала Кубка Стэнли с 1994 года. Тогда в решающей серии сошлись «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», пятую игру посмотрели 2,41 млн человек, сообщает Sport Media Watch.

В среднем пятиматчевую финальную серию НХЛ сезона-2022/23 на кабельном ТВ смотрели 2,6 млн зрителей. Это на 43% меньше по сравнению с прошлым годом, когда серию «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» показывали на канале ABC. Ее смотрели в среднем 4,6 млн зрителей.

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