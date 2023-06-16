Финал Кубка Стэнли показал самые низкие рейтинги за 29 лет

Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в финальной серии НХЛ со счетом 4−1.

Пятую встречу смотрели 2,72 млн зрителей. Это самый низкий показатель для пятых игр финала Кубка Стэнли с 1994 года. Тогда в решающей серии сошлись «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», пятую игру посмотрели 2,41 млн человек, сообщает Sport Media Watch.