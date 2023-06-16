Финал Кубка Стэнли показал самые низкие рейтинги за 29 лет
Финальная серия Кубка Стэнли с переездом на кабельный ТВ-канал потеряла 43% зрителей.
Вегас
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Финальная серия Кубка Стэнли с переездом на кабельный ТВ-канал потеряла 43% зрителей.
Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в финальной серии НХЛ со счетом 4−1.
Пятую встречу смотрели 2,72 млн зрителей. Это самый низкий показатель для пятых игр финала Кубка Стэнли с 1994 года. Тогда в решающей серии сошлись «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», пятую игру посмотрели 2,41 млн человек, сообщает Sport Media Watch.
В среднем пятиматчевую финальную серию НХЛ сезона-2022/23 на кабельном ТВ смотрели 2,6 млн зрителей. Это на 43% меньше по сравнению с прошлым годом, когда серию «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» показывали на канале ABC. Ее смотрели в среднем 4,6 млн зрителей.