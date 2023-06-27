Макдэвид повторил рекорд Овечкина по числу наград за сезон в НХЛ

Минувшей ночью в Нэшвилле состоялась церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона 2022/23.

26-летний канадец стал обладателем «Харт Трофи» (награда лучшему игроку сезона), «Тед Линдсей Эворд» (награда самому выдающемуся игроку сезона), Морис Ришар Трофи«(награда лучшему снайперу регулярного чемпионата) и “Арт Росс Трофи” (награда лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

До этого набором из четырех индивидуальных наград по итогам сезона могли похвастать лишь Бобби Орр (1970), Гай Лафлеру (1977), Уэйн Гретцки (1985), Марио Лемье (1993), Александр Овечкин (2008) и Кэри Прайс (2015). При этом Овечкин был единственным игроком, который по итогам сезона выигрывал «Харт», «Тед Линдсей», «Морис Ришар» и «Арт Росс».

Кроме того, Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось завоевать «Харт Трофи» трижды. Ранее этого добивались Хоуи Моренц (1928, 1931, 1932), Бобби Орр (1970−1972), Бобби Кларк (1973, 1975, 1976), Марио Лемье (1988, 1993, 1996) и Александр Овечкин (2008, 2009, 2013). Рекордсменом по числу призов «Харт Трофи» является Уэйн Гретцки, на счету которого девять таких наград.