Хоккеиста НХЛ арестовали за хулиганство, он лишился контракта

Гальченюк был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл, штат Аризона. Хоккеисту выдвинуты обвинения в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, а также в угрозах. Алекса заключили под стражу в городскую тюрьму Скоттсдейла вечером 9 июля, на следующий день ему предъявили обвинения и выпустили под подписку о невыезде.

«Аризона», в одной из своих соцсетей сообщила, что выставила игрока на драфт отказов с целью выкупа контракта. Гальченюк стал хоккеистом «Койотис» в начале июля, его контракт был рассчитан на один год.

Гальченюк был выбран под общим третьим номером на драфте-2012 клубом «Монреаль Канадиенс», за них игрок выступал до 2018 года. Также он играл в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», «Миннесоту Уайлд», «Оттаву Сенаторз» и «Торонто Мейпл Лифс». Всего на счету Гальченюка 654 матча в НХЛ, в которых он набрал 354 очка (146 шайб + 208 передач).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=aa8f04f85203527f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239122&autoplay=1&muted=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.