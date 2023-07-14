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10:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеиста НХЛ арестовали за хулиганство, он лишился контракта

Третий номер драфта НХЛ 2012 года Алекс Гальченюк был арестован за хулиганство и нападение на чужую собственность, его клуб «Аризона Койотис» принял решение расторгнуть с нападающим контракт, сообщает The Athletic.

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Источник: AP 2023

Гальченюк был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл, штат Аризона. Хоккеисту выдвинуты обвинения в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, а также в угрозах. Алекса заключили под стражу в городскую тюрьму Скоттсдейла вечером 9 июля, на следующий день ему предъявили обвинения и выпустили под подписку о невыезде.

«Аризона», в одной из своих соцсетей сообщила, что выставила игрока на драфт отказов с целью выкупа контракта. Гальченюк стал хоккеистом «Койотис» в начале июля, его контракт был рассчитан на один год.

Гальченюк был выбран под общим третьим номером на драфте-2012 клубом «Монреаль Канадиенс», за них игрок выступал до 2018 года. Также он играл в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», «Миннесоту Уайлд», «Оттаву Сенаторз» и «Торонто Мейпл Лифс». Всего на счету Гальченюка 654 матча в НХЛ, в которых он набрал 354 очка (146 шайб + 208 передач).

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