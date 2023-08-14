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09:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин и еще трое россиян вошли в десятку лучших нападающих НХЛ

Четыре российских хоккеиста вошли в топ‑10 рейтинга лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: Reuters

Нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место, Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд» расположился на седьмой строчке, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал восьмым, а Артемий Панарин из «Нью‑Йорк Рейнджерс» — девятым.

Возглавил рейтинг чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, вторую позицию занял форвард «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачук.

Топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ:

  1. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»);
  2. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);
  3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
  4. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»);
  5. Джейсон Робертсон («Даллас Старз»);
  6. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»);
  7. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»);
  8. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);
  9. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
  10. Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).

Новый сезон НХЛ стартует 10 октября.

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