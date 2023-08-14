Овечкин и еще трое россиян вошли в десятку лучших нападающих НХЛ
Четыре российских хоккеиста вошли в топ‑10 рейтинга лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Четыре российских хоккеиста вошли в топ‑10 рейтинга лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место, Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд» расположился на седьмой строчке, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал восьмым, а Артемий Панарин из «Нью‑Йорк Рейнджерс» — девятым.
Возглавил рейтинг чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, вторую позицию занял форвард «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачук.
Топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ:
Новый сезон НХЛ стартует 10 октября.