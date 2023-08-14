Овечкин и еще трое россиян вошли в десятку лучших нападающих НХЛ

Нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место, Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд» расположился на седьмой строчке, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал восьмым, а Артемий Панарин из «Нью‑Йорк Рейнджерс» — девятым.