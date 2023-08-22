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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НХЛ получил 30 суток тюремного заключения

Бывший нападающий «Аризоны Койотис» Алекс Гальченюк приговорен к 30 суткам тюремного заключения за хулиганство и угрозы полицейским. Об этом сообщает портал The Athletic.

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Источник: AP 2023

В начале июля 29-летний хоккеист был арестован в городе Скотсдейл. Игроку предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Сутки он провел в тюрьме, после чего был освобожден под подписку о невыезде.

Суд снял с Гальченюка пять из шести предъявленных ему обвинений и приговорил его к 30 дням тюрьмы. При этом 27 дней тюрьмы могут быть сняты, если хоккеист пройдет программу по излечению от алкоголизма и проведет следующий год без употребления алкоголя. Ранее Гальченюк публично принес извинения и объявил, что вступает в программу помощи игрокам НХЛ.

1 июля Гальченюк подписал двухсторонний контракт с «Аризоной», но после произошедшего инцидента клуб расторг с ним контракт. Минувший сезон он провел в «Колорадо Эвеланш», за который провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Алекс Гальченюк является сыном белорусского хоккеиста и тренера Александра Гальченюка. Игрок родился и вырос в США и имеет только американское гражданство.

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