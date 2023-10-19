Охранник арены «Вегаса» не узнал форварда «Далласа» и не пускал его на матч

Источник: THE HOCKEY FEED

Победу по буллитам со счетом 3:2 одержали хоккеисты «Вегаса», которые в прошлом сезоне выиграли Кубок Стэнли.

Как сообщает HokeyFeed, Сегину пришлось найти свой профиль игрока на официальном сайте НХЛ и показать охраннику, чтобы убедить его пропустить форварда на матч.

Тайлер Сегин провел в регулярных чемпионатах НХЛ 903 матча и набрал 737 (326+411) очков. Нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Бостон Брюинз» в 2011 году.