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10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Охранник арены «Вегаса» не узнал форварда «Далласа» и не пускал его на матч

Вчера на стадионе «Ти-Мобайл Арена» команда НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимали «Даллас Старз». Перед матчем нападающего «Далласа» Тайлера Сегина не узнал охранник арены и не хотел пропускать его внутрь.

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Источник: THE HOCKEY FEED

Победу по буллитам со счетом 3:2 одержали хоккеисты «Вегаса», которые в прошлом сезоне выиграли Кубок Стэнли.

Как сообщает HokeyFeed, Сегину пришлось найти свой профиль игрока на официальном сайте НХЛ и показать охраннику, чтобы убедить его пропустить форварда на матч.

Тайлер Сегин провел в регулярных чемпионатах НХЛ 903 матча и набрал 737 (326+411) очков. Нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Бостон Брюинз» в 2011 году.

Сегин выступал на чемпионате мира 2015 года, где в составе сборной Канады выиграл золотые медали, а также стал лучшим снайпером мирового первенства.

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