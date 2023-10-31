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11:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин показал свой наряд на Хэллоуин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нарядился в костюм фараона Древнего Египта в честь Хэллоуина.

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Анастасия Шубская, жена Овечкина, опубликовала совместное праздничное фото с мужем в соцсетях.

Хэллоуин — традиционный праздник в Западной Европе и Америке, отмечающийся 31 октября в канун Дня всех святых. По традиции в этот день люди наряжаются в разнообразные костюмы.

В этом сезоне Овечкин провел восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми шайбами и шестью результативными передачами. Следующий матч «Вашингтон» проведет в пятницу, 3 ноября, дома против «Нью-Йорк Айлендерс».

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