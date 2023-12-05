Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Барыс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Сент-Луис
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Вашингтон
60
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
Каролина
21
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль
Сиэтл
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Сочи
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Даллас
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Питтсбург
ОТ
21
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Вегас
Сент-Луис
ОТ
12
05:00
Аризона
Вашингтон
60
03:30
Виннипег
Каролина
21
03:30
Монреаль
Сиэтл
42
03:00
Тампа-Бэй
Даллас
40
03:00
Филадельфия
Питтсбург
ОТ
21
4.12
Лос-Анджелес
Колорадо
41
4.12
Баффало
Нэшвилл
12
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вашингтон» разгромно проиграл «Аризоне». Овечкин снова не забил

«Аризона» дома разгромила «Вашингтон» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Аризона
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Это поражение стало самым крупным для «столичных» с октября 2018 года, когда они в статусе действующих обладателей Кубка Стэнли с таким же счетом уступили «Нью-Джерси».

Хоккеисты «Аризоны» забросили пять шайб уже в первом периоде — отличились Логан Кули (9'), Майкл Карконе (11'), дважды Ник Шмальц (15', 18') и Джейсон Цукер (19). Еще одну шайбу во втором периоде забросил Ник Бьюгстад (37'). Вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм отразил все 26 бросков по своим воротам и провел третий сухой матч в карьере.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в этой встрече и остался без голов в семи матчах подряд. В этом матче 38-летний россиянин провел на льду 19 минут 31 секунду, отметился тремя бросками в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1».

Стоит отметить, что «Вашингтон» в этом матче не реализовал четыре попытки большинства, при этом Овечкин провел на льду большую часть игрового времени команды в большинстве. После этого матча «Вашингтон» опустился на последнее место в НХЛ по проценту реализации численного преимущества (5 из 64 — 7,8%).

На счету Овечкина в этом сезоне 22 матча и 14 (5+9) набранных очков. До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить 67 шайб.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не принял участие в этом матче. 31-летний россиянин впервые с мая 2021 года пропустил встречу НХЛ не по состоянию здоровья. По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, это решение было принято с целью «психологической перезагрузки» игрока. Матч против «Аризоны» мог стать для Кузнецова юбилейным 700-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Аризона» одержала пятую победу подряд, причем каждая из них была одержана над недавним обладателем Кубка Стэнли. «Вашингтон» из-за второго поражения подряд выпал из зоны плей-офф Восточной конференции. Следующий матч «столичные» проведут в пятницу, 8 декабря, дома против «Далласа».

Читайте также
Аризона
6:0
5:0, 1:0, 0:0
Вашингтон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Макгрегор объяснил, почему должен стать президентом Ирландии
Шайба Бучневича принесла «Сент-Луису» победу над «Вегасом»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь