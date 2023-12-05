«Вашингтон» разгромно проиграл «Аризоне». Овечкин снова не забил

Это поражение стало самым крупным для «столичных» с октября 2018 года, когда они в статусе действующих обладателей Кубка Стэнли с таким же счетом уступили «Нью-Джерси».

Хоккеисты «Аризоны» забросили пять шайб уже в первом периоде — отличились Логан Кули (9'), Майкл Карконе (11'), дважды Ник Шмальц (15', 18') и Джейсон Цукер (19). Еще одну шайбу во втором периоде забросил Ник Бьюгстад (37'). Вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм отразил все 26 бросков по своим воротам и провел третий сухой матч в карьере.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в этой встрече и остался без голов в семи матчах подряд. В этом матче 38-летний россиянин провел на льду 19 минут 31 секунду, отметился тремя бросками в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1».

Стоит отметить, что «Вашингтон» в этом матче не реализовал четыре попытки большинства, при этом Овечкин провел на льду большую часть игрового времени команды в большинстве. После этого матча «Вашингтон» опустился на последнее место в НХЛ по проценту реализации численного преимущества (5 из 64 — 7,8%).

На счету Овечкина в этом сезоне 22 матча и 14 (5+9) набранных очков. До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить 67 шайб.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не принял участие в этом матче. 31-летний россиянин впервые с мая 2021 года пропустил встречу НХЛ не по состоянию здоровья. По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, это решение было принято с целью «психологической перезагрузки» игрока. Матч против «Аризоны» мог стать для Кузнецова юбилейным 700-й в регулярных чемпионатах НХЛ.