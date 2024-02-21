Капризов поднялся в топ-20 лучших бомбардиров сезона в НХЛ

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Нападающий «дикарей» Кирилл Капризов продлил свою результативную серию до шести матчей. В этой встрече 26-летний россиянин отметился заброшенной шайбой в большинстве и результативной передачей.

В общей сложности за шесть последних матчах Капризов набрал 14 (5+9) очков, благодаря чему ему удалось подняться в топ-20 самых результативных игроков сезона в НХЛ. Всего на счету Капризова 49 матчей, в которых он набрал 59 (24+35) очков.

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников продлил свою без набранных очков до девяти матчей. В этой встрече 31-летний россиянин отметился дракой с канадцем Джейком Луккини, за которую оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c8b6e8e43cff13e8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240551" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.