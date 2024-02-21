Капризов поднялся в топ-20 лучших бомбардиров сезона в НХЛ
«Миннесота» на выезде уступила «Виннипегу» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Виннипег
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«Миннесота» на выезде уступила «Виннипегу» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «дикарей» Кирилл Капризов продлил свою результативную серию до шести матчей. В этой встрече 26-летний россиянин отметился заброшенной шайбой в большинстве и результативной передачей.
В общей сложности за шесть последних матчах Капризов набрал 14 (5+9) очков, благодаря чему ему удалось подняться в топ-20 самых результативных игроков сезона в НХЛ. Всего на счету Капризова 49 матчей, в которых он набрал 59 (24+35) очков.
Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников продлил свою без набранных очков до девяти матчей. В этой встрече 31-летний россиянин отметился дракой с канадцем Джейком Луккини, за которую оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.
«Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка. Следующий матч «дикари» проведут в субботу, 24 февраля, на выезде против «Эдмонтона».