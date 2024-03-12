Чемпион ОИ Кожевников — о спаде Овечкина: Один в хоккее не воин
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о причинах спада в игре капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о причинах спада в игре капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.
«У Овечкина же спад-то был. Один человек в хоккее не воин. Он может приносить результат, он может делать игру, но какие-то помощники же должны быть. А у него двое пропали — Женька и Бекстрём, один из сильнейших центральных в НХЛ. Вот у “Вашингтона” и был застой. Потом Овечкин немного встрепенулся и начал забивать, отдавать», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».
В текущем сезоне НХЛ Овечкин записал в свой актив 18 голов и 30 результативных передач.
Вчерашний матч против «Виннипега» стал для Овечкина 1407-м за карьеру в НХЛ в рамках регулярного чемпионата. На его счету 840 шайб, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).