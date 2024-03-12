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20:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион ОИ Кожевников — о спаде Овечкина: Один в хоккее не воин

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о причинах спада в игре капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«У Овечкина же спад-то был. Один человек в хоккее не воин. Он может приносить результат, он может делать игру, но какие-то помощники же должны быть. А у него двое пропали — Женька и Бекстрём, один из сильнейших центральных в НХЛ. Вот у “Вашингтона” и был застой. Потом Овечкин немного встрепенулся и начал забивать, отдавать», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

В текущем сезоне НХЛ Овечкин записал в свой актив 18 голов и 30 результативных передач.

Вчерашний матч против «Виннипега» стал для Овечкина 1407-м за карьеру в НХЛ в рамках регулярного чемпионата. На его счету 840 шайб, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

 Чемпион ОИ Кожевников — о спаде Овечкина: Один в хоккее не воин
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