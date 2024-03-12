Чемпион ОИ Кожевников — о спаде Овечкина: Один в хоккее не воин

«У Овечкина же спад-то был. Один человек в хоккее не воин. Он может приносить результат, он может делать игру, но какие-то помощники же должны быть. А у него двое пропали — Женька и Бекстрём, один из сильнейших центральных в НХЛ. Вот у “Вашингтона” и был застой. Потом Овечкин немного встрепенулся и начал забивать, отдавать», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».