В НХЛ сыграло рекордное количество россиян за 20 лет
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов стал 63-м российским игроком, который был задействован в нынешнем сезоне НХЛ, что является лучшим показателем с 2004 года.
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов стал 63-м российским игроком, который был задействован в нынешнем сезоне НХЛ, что является лучшим показателем с 2004 года.
В предлокаутном сезоне-2003/04 в лиге было заиграно 64 россиянина. Рекордным по числу российских игроков остается сезон-2000/01, в котором сыграли 72 российских хоккеиста. Наихудший показатель был установлен в сезоне-2012/13, когда сыграли всего 29 россиян.
В этом сезоне российские хоккеисты сыграли за 26 из 32 команд лиги. Без россиян обходятся только «Аризона», «Баффало», «Монреаль», «Нью-Джерси», «Сиэтл» и «Эдмонтон».
Из европейских стран по числу заигранных хоккеистов в НХЛ Россия уступает лишь Швеции. На данный момент в этом сезоне сыграли ровно 100 шведских игроков.