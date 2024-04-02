Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Сиэтл
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Лос-Анджелес
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Эдмонтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Колорадо
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Детройт
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Флорида
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Айлендерс
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Сан-Хосе
Сиэтл
24
04:00
Виннипег
Лос-Анджелес
43
04:00
Сент-Луис
Эдмонтон
ОТ
32
02:00
Коламбус
Колорадо
41
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
25
02:00
Тампа-Бэй
Детройт
24
02:00
Торонто
Флорида
64
02:00
Филадельфия
Айлендерс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:56 (мск), источник: Sportmail.ru

В НХЛ сыграло рекордное количество россиян за 20 лет

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов стал 63-м российским игроком, который был задействован в нынешнем сезоне НХЛ, что является лучшим показателем с 2004 года.

ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

В предлокаутном сезоне-2003/04 в лиге было заиграно 64 россиянина. Рекордным по числу российских игроков остается сезон-2000/01, в котором сыграли 72 российских хоккеиста. Наихудший показатель был установлен в сезоне-2012/13, когда сыграли всего 29 россиян.

В этом сезоне российские хоккеисты сыграли за 26 из 32 команд лиги. Без россиян обходятся только «Аризона», «Баффало», «Монреаль», «Нью-Джерси», «Сиэтл» и «Эдмонтон».

Из европейских стран по числу заигранных хоккеистов в НХЛ Россия уступает лишь Швеции. На данный момент в этом сезоне сыграли ровно 100 шведских игроков.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
«Интер» повторил клубный рекорд по победам в чемпионате Италии
В НХЛ сыграло рекордное количество россиян за 20 лет
Довбик повторил уникальное достижение Андрея Шевченко
Криштиану Роналду признан игроком месяца в Саудовской Аравии
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь