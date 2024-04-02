В НХЛ сыграло рекордное количество россиян за 20 лет

В предлокаутном сезоне-2003/04 в лиге было заиграно 64 россиянина. Рекордным по числу российских игроков остается сезон-2000/01, в котором сыграли 72 российских хоккеиста. Наихудший показатель был установлен в сезоне-2012/13, когда сыграли всего 29 россиян.

В этом сезоне российские хоккеисты сыграли за 26 из 32 команд лиги. Без россиян обходятся только «Аризона», «Баффало», «Монреаль», «Нью-Джерси», «Сиэтл» и «Эдмонтон».