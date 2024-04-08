Панарин побил рекорды Малкина и Овечкина по числу очков за сезон
«Рейнджерс» дома обыграли «Монреаль» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» дома обыграли «Монреаль» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У хозяев дублем отметился Мика Зибанеджад (33', 57'), еще по одной шайбе забросили Крис Крайдер (44'), Артемий Панарин (47') и Алексис Лафреньер (59'). У гостей отличились Коул Кофилд (20') и Алекс Ньюхук (53').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. В активе 32-летнего россиянина помимо заброшенной шайбы еще три результативных передачи. После 78 сыгранных матчей на счету нападающего 115 (46+69) набранных очков.
Панарин вышел на пятое место по числу набранных очков за сезон в НХЛ среди россиян, превзойдя самые результативные сезоны Евгения Малкина и Александра Овечкина.
* — сезон продолжается
Также Панарин повторил рекорд результативности для левых крайних нападающих в XXI веке. Он сравнялся с американцем Джонни Годро и канадцем Джонатаном Юбердо, которые в сезоне-2021/22 набрали по 115 очков.
У Панарина есть еще четыре матча для того, чтобы побить рекорд «Рейнджерс» по числу набранных очков за сезон, который принадлежит Яромиру Ягру (123). Для этого россиянину нужно набрать еще девять очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и одержал 34-ю победу в этом сезоне.
«Рейнджерс» выиграли 13 из 16 последних матчей и продолжают лидировать в сводной турнирной таблице НХЛ. Следующий матч нью-йоркцы проведут в среду, 10 апреля, на выезде против «Айлендерс».