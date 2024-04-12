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08:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от проигрыша «Баффало»

«Баффало» дома обыграл «Вашингтон» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Баффало
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

У хозяев отличились Зак Бенсон (19'), Алекс Так (33'), Джек Куинн (50') и Дилан Козенс (58'). У гостей забивали Коннор Макмайкл (35') и Том Уилсон (59').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в шайбе Уилсона и отметился результативной передачей, которая вывела его на второе место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ. Овечкин отдал 697-ю передачу в заокеанской карьере, обойдя по их числу Сергея Федорова. Рекорд по числу результативных передач в НХЛ среди россиян принадлежит нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину (796).

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Овечкин провел на льду 17 минут 21 секунду, за который нанес три броска в створ ворот, совершил два силовых приема и завершил матч с отрицательным показателем полезности — «-1».

Сразу после финального свистка игроки «Вашингтона» и «Баффало» устроили массовую драку, которая началась со стычки нападающего хозяев Джордана Гринуэя и форварда гостей Тома Уилсона. Овечкин был одним из немногих, кто не стал махать кулаками, и попытался погасить конфликт.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» проиграл семь из восьми последних матчей и выпал из зоны плей-офф. «Столичным» до конца регулярного чемпионата осталось провести всего три матча и любое последующее поражение может окончательно оставить команду без плей-офф.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в воскресенье, 14 апреля, дома против «Тампы».

Баффало
4:2
1:0, 1:1, 2:1
Вашингтон
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