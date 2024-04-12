Панарин забил «Филадельфии» и побил очередной рекорд «Рейнджерс»

У гостей отличились Кэм Йорк (5'), Бобби Бринк (24'), Трэвис Конечны (40') и Ноа Кейтс (46'). У хозяев единственный точный бросок на счету Артемия Панарина (19').

Панарин продлил свою результативную серию до 11 матчей, в которых он набрал 23 (9+14) результативных балла. После 80 сыгранных матчей в его активе 117 (47+70) набранных очков. При этом Панарин сумел набрать очки в 65 матчах этого сезона, что является рекордным показателем в истории «Рейнджерс».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=555345989f1b72b2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241120" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вратари «Рейнджерс» и «Филадельфии» Игорь Шестеркин и Иван Федотов провели весь матч на скамейке запасных.

«Филадельфия» прервала серию из восьми поражений подряд и благодаря победе сумела сохранить математические шансы на выход плей-офф. Команда занимает 11-е место и отстает от восьмой строчки на один балл. При этом «Филадельфии» осталось сыграть всего два матча — на один меньше, чем ее конкурентам. Следующий матч «летчики» проведут в субботу, 13 апреля, дома против «Нью-Джерси».