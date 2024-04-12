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08:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин забил «Филадельфии» и побил очередной рекорд «Рейнджерс»

«Филадельфия» на выезде обыграла «Рейнджерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Рейнджерс
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

У гостей отличились Кэм Йорк (5'), Бобби Бринк (24'), Трэвис Конечны (40') и Ноа Кейтс (46'). У хозяев единственный точный бросок на счету Артемия Панарина (19').

Панарин продлил свою результативную серию до 11 матчей, в которых он набрал 23 (9+14) результативных балла. После 80 сыгранных матчей в его активе 117 (47+70) набранных очков. При этом Панарин сумел набрать очки в 65 матчах этого сезона, что является рекордным показателем в истории «Рейнджерс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратари «Рейнджерс» и «Филадельфии» Игорь Шестеркин и Иван Федотов провели весь матч на скамейке запасных.

«Филадельфия» прервала серию из восьми поражений подряд и благодаря победе сумела сохранить математические шансы на выход плей-офф. Команда занимает 11-е место и отстает от восьмой строчки на один балл. При этом «Филадельфии» осталось сыграть всего два матча — на один меньше, чем ее конкурентам. Следующий матч «летчики» проведут в субботу, 13 апреля, дома против «Нью-Джерси».

«Рейнджерс» потерпели второе поражение кряду, но сумели сохранить за собой лидерство в регулярном чемпионате НХЛ. Следующий матч нью-йоркцы проведут в субботу, 13 апреля, дома против «Айлендерс».

Рейнджерс
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Филадельфия
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