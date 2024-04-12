Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Калгари
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Сан-Хосе
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Виннипег
03
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Вашингтон
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Детройт
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Филадельфия
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Оттава
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Нью-Джерси
56
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Коламбус
40
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Лос-Анджелес
Калгари
41
05:00
Сиэтл
Сан-Хосе
13
03:00
Даллас
Виннипег
03
02:30
Айлендерс
Монреаль
ОТ
32
02:00
Баффало
Вашингтон
42
02:00
Питтсбург
Детройт
ОТ
65
02:00
Рейнджерс
Филадельфия
14
02:00
Тампа-Бэй
Оттава
Б
23
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Бобровский вышел в лидеры по числу сухих матчей в сезоне НХЛ

«Флорида» дома обыграла «Коламбус» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Флорида
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Заброшенными шайбами отметились Мэттью Ткачук (1'), Эван Родригес (38'), Сэм Райнхарт (40') и Владимир Тарасенко (58).

Первой звездой встречи был признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший все 25 бросков по своим воротам. Для 35-летнего россиянина это уже шестой шатаут в сезоне — по этому показателю он сравнялся с лидерами регулярного чемпионата Коннором Ингрэмом из «Аризоны» и Тристаном Джарри из «Питтсбурга».

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забросил 23-ю шайбу в этом сезоне. После 74 сыгранных матчей на счету россиянина 54 (23+31) набранных очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от лидирующих «Рейнджерс» на четыре балла. Следующий матч «пантеры» проведут в субботу, 13 апреля, дома против «Баффало».

Другие результаты игрового дня:

«Айлендерс» на выезде победил «Монреаль» (3:2 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 12 из 14 бросков по своим воротам.

«Сан-Хосе» на выезде одолел «Сиэтл» (3:1). Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин отметился результативной передачей.

Флорида
4:0
1:0, 2:0, 1:0
Коламбус
Читайте также от «Спорт Mail.ru»
На 27-ю ракетку мира напали, сняв часы стоимостью €300 тыс
Царукян и Оливейра провели битву взглядов перед UFC 300: видео
Глава UFC объявил о рекордных бонусах на турнире в Лас-Вегасе
Бобровский вышел в лидеры по числу сухих матчей в сезоне НХЛ
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь