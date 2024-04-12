Бобровский вышел в лидеры по числу сухих матчей в сезоне НХЛ
«Флорида» дома обыграла «Коламбус» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Флорида» дома обыграла «Коламбус» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Заброшенными шайбами отметились Мэттью Ткачук (1'), Эван Родригес (38'), Сэм Райнхарт (40') и Владимир Тарасенко (58).
Первой звездой встречи был признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший все 25 бросков по своим воротам. Для 35-летнего россиянина это уже шестой шатаут в сезоне — по этому показателю он сравнялся с лидерами регулярного чемпионата Коннором Ингрэмом из «Аризоны» и Тристаном Джарри из «Питтсбурга».
Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забросил 23-ю шайбу в этом сезоне. После 74 сыгранных матчей на счету россиянина 54 (23+31) набранных очка.
«Флорида» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от лидирующих «Рейнджерс» на четыре балла. Следующий матч «пантеры» проведут в субботу, 13 апреля, дома против «Баффало».
Другие результаты игрового дня:
«Айлендерс» на выезде победил «Монреаль» (3:2 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 12 из 14 бросков по своим воротам.
«Сан-Хосе» на выезде одолел «Сиэтл» (3:1). Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин отметился результативной передачей.