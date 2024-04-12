Бобровский вышел в лидеры по числу сухих матчей в сезоне НХЛ

Первой звездой встречи был признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший все 25 бросков по своим воротам. Для 35-летнего россиянина это уже шестой шатаут в сезоне — по этому показателю он сравнялся с лидерами регулярного чемпионата Коннором Ингрэмом из «Аризоны» и Тристаном Джарри из «Питтсбурга».