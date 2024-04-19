Панарин стал лучшим российским снайпером сезона в НХЛ

На счету 32-летнего хоккеиста 49 заброшенных шайб в 82 матчах. Второе место занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (46 шайб в 75 матчах), третьим стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров (44 шайбы в 81 матче).

По числу заброшенных шайб этот сезон для Панарина стал с отрывом лучшим в карьере. До этого его личным рекордом в НХЛ были 32 шайбы в сезоне-2019/20.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7169a2d11813f360&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241210" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В списке лучших снайперов регулярного сезона Панарин занял пятое место. Обладателем «Морис Ришар Трофи» в третий раз за четыре последних сезона стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого 69 шайб в 81 матче. Это лучший результат в НХЛ в XXI веке.