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08:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин стал лучшим российским снайпером сезона в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин впервые стал лучшим российским снайпером по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

На счету 32-летнего хоккеиста 49 заброшенных шайб в 82 матчах. Второе место занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (46 шайб в 75 матчах), третьим стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров (44 шайбы в 81 матче).

По числу заброшенных шайб этот сезон для Панарина стал с отрывом лучшим в карьере. До этого его личным рекордом в НХЛ были 32 шайбы в сезоне-2019/20.

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В списке лучших снайперов регулярного сезона Панарин занял пятое место. Обладателем «Морис Ришар Трофи» в третий раз за четыре последних сезона стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого 69 шайб в 81 матче. Это лучший результат в НХЛ в XXI веке.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» сыграют против «Вашингтона». Первый матч серии пройдет в воскресенье, 21 апреля.

Рейнджерс
4:0
1:0, 1:0, 2:0
Оттава
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