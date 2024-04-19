Панарин стал лучшим российским снайпером сезона в НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин впервые стал лучшим российским снайпером по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин впервые стал лучшим российским снайпером по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
На счету 32-летнего хоккеиста 49 заброшенных шайб в 82 матчах. Второе место занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (46 шайб в 75 матчах), третьим стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров (44 шайбы в 81 матче).
По числу заброшенных шайб этот сезон для Панарина стал с отрывом лучшим в карьере. До этого его личным рекордом в НХЛ были 32 шайбы в сезоне-2019/20.
В списке лучших снайперов регулярного сезона Панарин занял пятое место. Обладателем «Морис Ришар Трофи» в третий раз за четыре последних сезона стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого 69 шайб в 81 матче. Это лучший результат в НХЛ в XXI веке.
В первом раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» сыграют против «Вашингтона». Первый матч серии пройдет в воскресенье, 21 апреля.