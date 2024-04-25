Барбашев обошел Ковальчука и Фетисова по очкам в Кубке Стэнли

Барбашев поучаствовал в первой шайбе своей команды, совершив отбор в своей зоне и начав голевую атаку. 28-летний россиянин оформил результативную передачу во втором матче подряд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d18ef0502db0bc9c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241268" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего на счету Барбашева 74 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 29 (10+19) очков. Он вышел на 28-е место в списке лучших российских бомбардиров Кубка Стэнли, обойдя Илью Ковальчука и Вячеслава Фетисов.

Фетисов провел в плей-офф НХЛ 116 матчей и набрал 28 (2+26) очков. Он дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом» — в 1997 и в 1998 году.

В активе Ковальчука 40 матчей в плей-офф и 28 (11+17) набранных очков. В 2012 году он вместе с «Нью-Джерси» добрался до финала Кубка Стэнли, где его команда уступила «Лос-Анджелесу» (2:4).

Барбашев является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выиграл трофей с «Сент-Луисом», а в прошлом году повторил этот успех с «Вегасом».

«Вегас» ведет в серии с «Далласом» со счетом 2−0. Следующие два матча пройдут на домашней арене «рыцарей». Третья игра серии пройдет в воскресенье, 28 апреля.