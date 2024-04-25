«Вегас» второй год подряд превысил потолок зарплат в плей-офф

В конце февраля капитан «Вегаса» Марк Стоун получил травму, которая привела к разрыву селезенки, из-за чего команда отправила его в долгосрочный список травмированных (LTIR). Благодаря этому «Вегас» смог освободить 9,5 млн долларов под потолком зарплат, которые были потрачены на серьезное усиление состава. Перед дедлайном «рыцари» выменяли защитника «Калгари» Ноа Хэнифина, нападающего «Вашингтона» Энтони Манту и нападающего «Сан-Хосе» Томаша Гертла.

Потолок зарплат в НХЛ в этом сезоне установлен на отметке в 83,5 млн долларов, в то время как текущая платежная ведомость «Вегаса» составляет 87,2 млн. При этом правила лиги распространяют действие потолка лишь на регулярный чемпионат, на матчи плей-офф никаких ограничений по зарплатной ведомости не предусмотрено.

Несмотря на достаточно серьезный характер травмы, Стоун вернулся к тренировкам за неделю до старта плей-офф. 31-летний канадец появился на льду в первом матче серии с «Далласом» (4:3) и забил уже на второй минуте встречи, реализовав большинство. В качестве ассистента выступил выменянный у «Калгари» Ноа Хэнифин.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d7f20186de959666&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241269" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что «Вегас» использует данную лазейку в правилах уже третий раз. В прошлом сезоне Стоун пропустил около половины сезона из-за травмы спины, а затем вернулся на лед в первом матче плей-офф и помог команде завоевать первый в истории Кубок Стэнли.

В сезоне-2021/22 «Вегас» также отправлял своего капитана в LTIR, чтобы усилиться перед дедлайном обменов, однако тогда «рыцарям» не хватило трех очков до выхода в плей-офф.

Генменеджеры других клубов НХЛ ожидали подобного развития еще месяц назад. По информации журналиста Эллиотта Фридмана, некоторые из них четко дали понять, что их эта ситуация абсолютно не устраивает.

Впервые схему с LTIR в НХЛ провернула «Тампа-Бэй» в сезоне-2020/21, выведя из платежки своего самого дорогостоящего игрока Никиту Кучерова. Россиянин пропустил весь регулярный сезон из-за травмы бедра, но вернулся в состав перед стартом плей-офф и выиграл с ней второй Кубок Стэнли.

Правила НХЛ регулируются действующим коллективным соглашением, которое будет действовать еще два года. Весьма вероятно, что генменджеры клубов при подписании нового соглашения попытаются распространить действие потолка зарплат на матчи плей-офф.

«Вегас» выиграл обе гостевые игры и повел в серии с «Далласом» со счетом 2−0. Следующие два матча пройдут на домашней арене «рыцарей». Третья игра серии пройдет в воскресенье, 28 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате «Даллас» стал лучшей командой Западной конференции. «Вегас» вышел в плей-офф с восьмого места.