«Вашингтон» с Овечкиным находится в шаге от вылета из плей-офф
«Рейнджерс» на выезде обыграли «Вашингтон» (3:1) в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.
«Рейнджерс» на выезде обыграли «Вашингтон» (3:1) в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Счет открыл защитник «Вашингтона» Джон Карлсон (6'), на что гости ответили точными бросками Криса Крайдера (7'), Барклая Гудро (9') и Винсента Трочека (36').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в третий раз в этой серии остался без набранных очков. 38-летний россиянин провел на льду 24 минуты 6 секунд, нанес четыре броска в створ ворот и сделал четыре силовых приема, закончив матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-1».
Свою вторую шайбу «Рейнджерс» забросили в меньшинстве. После заблокированного броска Овечкина хоккеисты нью-йоркской команды ринулись в контратаку два в одного. Овечкин вынужденно оказался на позиции защитника, но не сумел помешать Трочеку выдать передачу на Гудроу, который вывел свою команду вперед.
Овечкин провел юбилейный 150-й матч в плей-офф НХЛ и на пятое место по этому показателю среди россиян, сравнявшись с Игорем Ларионовым. Больше игр только у
Павла Дацюка (157), Сергея Зубова (164), Евгения Малкина (177) и Сергея Федорова (183).
В плей-офф дебютировал нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко, который провел на льду чуть менее 10 минут, отметившись двумя бросками в створ и тремя силовыми приемами.
«Вашингтон» потерял в этой встрече защитника Тревора ван Римсдайка, который пострадал после жесткого силового приема защитника «Рейнджерс» Мэтта Ремпе и не смог продолжить игру. «Столичные» потеряли четвертого по счету игрока защитной линии, двоих из них — в серии с «Рейнджерс».
Первой звездой матча был признан вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и одержал 16-ю победу в плей-офф. Его одноклубник Артемий Панарин вторую игру кряду остается без набранных очков.
В концовке встречи Шестеркин попытался забросить шайбу в пустые ворота «Вашингтона», но после броска в центральном круге ее рукой перехватил Александр Овечкин. Это мог быть третий вратарский гол в истории плей-офф НХЛ со времен шайбы Мартина Бродо в 1997 году.
«Вашингтон» уступает в серии с «Рейнджерс» со счетом 0−3. За всю историю плей-офф НХЛ было 206 случаев, когда команда уступала по ходу серии с таким счетом. В 128 случаях (62,1%) такие серии завершались со счетом 0−4. Отыграться с 0−3 удалось лишь четырем командам (1,9%). Последний такой случай произошел в 2014 году, когда «Лос-Анджелес» после трех поражений смог выиграть четыре игры кряду у «Сан-Хосе». В том сезоне «короли» выиграли Кубок Стэнли.
Четвертый матч серии пройдет в столице США в понедельник, 29 апреля.