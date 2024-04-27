«Вашингтон» с Овечкиным находится в шаге от вылета из плей-офф

Счет открыл защитник «Вашингтона» Джон Карлсон (6'), на что гости ответили точными бросками Криса Крайдера (7'), Барклая Гудро (9') и Винсента Трочека (36').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в третий раз в этой серии остался без набранных очков. 38-летний россиянин провел на льду 24 минуты 6 секунд, нанес четыре броска в створ ворот и сделал четыре силовых приема, закончив матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-1».

Свою вторую шайбу «Рейнджерс» забросили в меньшинстве. После заблокированного броска Овечкина хоккеисты нью-йоркской команды ринулись в контратаку два в одного. Овечкин вынужденно оказался на позиции защитника, но не сумел помешать Трочеку выдать передачу на Гудроу, который вывел свою команду вперед.

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Овечкин провел юбилейный 150-й матч в плей-офф НХЛ и на пятое место по этому показателю среди россиян, сравнявшись с Игорем Ларионовым. Больше игр только у

Павла Дацюка (157), Сергея Зубова (164), Евгения Малкина (177) и Сергея Федорова (183).

В плей-офф дебютировал нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко, который провел на льду чуть менее 10 минут, отметившись двумя бросками в створ и тремя силовыми приемами.

«Вашингтон» потерял в этой встрече защитника Тревора ван Римсдайка, который пострадал после жесткого силового приема защитника «Рейнджерс» Мэтта Ремпе и не смог продолжить игру. «Столичные» потеряли четвертого по счету игрока защитной линии, двоих из них — в серии с «Рейнджерс».

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Первой звездой матча был признан вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и одержал 16-ю победу в плей-офф. Его одноклубник Артемий Панарин вторую игру кряду остается без набранных очков.

В концовке встречи Шестеркин попытался забросить шайбу в пустые ворота «Вашингтона», но после броска в центральном круге ее рукой перехватил Александр Овечкин. Это мог быть третий вратарский гол в истории плей-офф НХЛ со времен шайбы Мартина Бродо в 1997 году.

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«Вашингтон» уступает в серии с «Рейнджерс» со счетом 0−3. За всю историю плей-офф НХЛ было 206 случаев, когда команда уступала по ходу серии с таким счетом. В 128 случаях (62,1%) такие серии завершались со счетом 0−4. Отыграться с 0−3 удалось лишь четырем командам (1,9%). Последний такой случай произошел в 2014 году, когда «Лос-Анджелес» после трех поражений смог выиграть четыре игры кряду у «Сан-Хосе». В том сезоне «короли» выиграли Кубок Стэнли.

Четвертый матч серии пройдет в столице США в понедельник, 29 апреля.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.