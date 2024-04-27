Овечкин: Мы точно знаем как играть, но не можем забить «Рейнджерс»

«Это отстой, потому что мы точно знаем, как нам надо играть, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем завести шайбу в ворота. Мне надо чаще искать открытое пространство. Это плей-офф, тут совершенно другой уровень хоккея. Мне надо просто играть в свою игру, задавать тон.



Как я уже говорил, если я не забиваю, то надо как-то иначе задавать тон — силовой игрой, искать открытое пространство для броска. В следующем матче. Нельзя сдаваться, надо продолжать верить, выкладываться на полную и посмотрим, что будет. Сегодня мы открыли счет, но соперник сразу же забил в ответ», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Кэпиталз».