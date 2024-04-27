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09:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин: Мы точно знаем как играть, но не можем забить «Рейнджерс»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал очередное поражение от «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.

Вашингтон
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Вашингтон» со счетом 3:1 в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Это отстой, потому что мы точно знаем, как нам надо играть, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем завести шайбу в ворота. Мне надо чаще искать открытое пространство. Это плей-офф, тут совершенно другой уровень хоккея. Мне надо просто играть в свою игру, задавать тон.

Как я уже говорил, если я не забиваю, то надо как-то иначе задавать тон — силовой игрой, искать открытое пространство для броска. В следующем матче. Нельзя сдаваться, надо продолжать верить, выкладываться на полную и посмотрим, что будет. Сегодня мы открыли счет, но соперник сразу же забил в ответ», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Кэпиталз».

Овечкин в третий раз в этой серии остался без набранных очков. 38-летний россиянин провел на льду 24 минуты 6 секунд, нанес четыре броска в створ ворот и сделал четыре силовых приема, закончив матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-1».

Четвертый матч серии пройдет в столице США в понедельник, 29 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон
1:3
1:2, 0:1, 0:0
Рейнджерс
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