Овечкин: Мы точно знаем как играть, но не можем забить «Рейнджерс»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал очередное поражение от «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал очередное поражение от «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.
«Рейнджерс» на выезде обыграли «Вашингтон» со счетом 3:1 в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.
«Это отстой, потому что мы точно знаем, как нам надо играть, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем завести шайбу в ворота. Мне надо чаще искать открытое пространство. Это плей-офф, тут совершенно другой уровень хоккея. Мне надо просто играть в свою игру, задавать тон.
Как я уже говорил, если я не забиваю, то надо как-то иначе задавать тон — силовой игрой, искать открытое пространство для броска. В следующем матче. Нельзя сдаваться, надо продолжать верить, выкладываться на полную и посмотрим, что будет. Сегодня мы открыли счет, но соперник сразу же забил в ответ», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Кэпиталз».
Овечкин в третий раз в этой серии остался без набранных очков. 38-летний россиянин провел на льду 24 минуты 6 секунд, нанес четыре броска в створ ворот и сделал четыре силовых приема, закончив матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-1».
Четвертый матч серии пройдет в столице США в понедельник, 29 апреля.