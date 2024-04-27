Овечкин помешал забить вратарю «Рейнджерс» Шестеркину: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5e7fa8c9591e45ae&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241284" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке встречи «Вашингтон» снял своего вратаря и выпустил шестого полевого игрока. После неудачной атаки столичной команды шайба попала в ловушку Шестеркина, который быстро выбросил ее на лед и нанес бросок по пустым воротам.

Шайбу в центральном круге рукой перехватил Александр Овечкин, который лишил Шестеркина возможности оформить третий в истории плей-офф НХЛ вратарский гол. Последняя подобная шайба была забита в апреле 1997 года вратарем «Нью-Джерси» Мартином Бродо.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=edc3bf7cdb848034&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241288" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В серии с «Вашингтоном» Шестеркин пропустил всего пять шайб, отражая 93,3% бросков по своим воротам. Россиянин является одним из самых надежных вратарей первого раунда плей-офф.

Овечкин не сумел отличиться ни одним результативным действием в трех матчах серии. На его счету всего пять бросков по воротам Шестеркина.

«Вашингтон» уступает в серии с «Рейнджерс» со счетом 0−3. Четвертый матч серии пройдет в столице США в понедельник, 29 апреля. В случае поражения в следующей встрече «Вашингтон» прекратит борьбу за Кубок Стэнли.