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10:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин помешал забить вратарю «Рейнджерс» Шестеркину: видео

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин попытался забить в пустые ворота в третьем матче плей-офф первого раунда с «Вашингтоном» (3:1).

Вашингтон
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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В концовке встречи «Вашингтон» снял своего вратаря и выпустил шестого полевого игрока. После неудачной атаки столичной команды шайба попала в ловушку Шестеркина, который быстро выбросил ее на лед и нанес бросок по пустым воротам.

Шайбу в центральном круге рукой перехватил Александр Овечкин, который лишил Шестеркина возможности оформить третий в истории плей-офф НХЛ вратарский гол. Последняя подобная шайба была забита в апреле 1997 года вратарем «Нью-Джерси» Мартином Бродо.

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В серии с «Вашингтоном» Шестеркин пропустил всего пять шайб, отражая 93,3% бросков по своим воротам. Россиянин является одним из самых надежных вратарей первого раунда плей-офф.

Овечкин не сумел отличиться ни одним результативным действием в трех матчах серии. На его счету всего пять бросков по воротам Шестеркина.

«Вашингтон» уступает в серии с «Рейнджерс» со счетом 0−3. Четвертый матч серии пройдет в столице США в понедельник, 29 апреля. В случае поражения в следующей встрече «Вашингтон» прекратит борьбу за Кубок Стэнли.

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Вашингтон
1:3
1:2, 0:1, 0:0
Рейнджерс
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