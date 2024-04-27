Овечкин помешал забить вратарю «Рейнджерс» Шестеркину: видео
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин попытался забить в пустые ворота в третьем матче плей-офф первого раунда с «Вашингтоном» (3:1).
Вашингтон
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин попытался забить в пустые ворота в третьем матче плей-офф первого раунда с «Вашингтоном» (3:1).
В концовке встречи «Вашингтон» снял своего вратаря и выпустил шестого полевого игрока. После неудачной атаки столичной команды шайба попала в ловушку Шестеркина, который быстро выбросил ее на лед и нанес бросок по пустым воротам.
Шайбу в центральном круге рукой перехватил Александр Овечкин, который лишил Шестеркина возможности оформить третий в истории плей-офф НХЛ вратарский гол. Последняя подобная шайба была забита в апреле 1997 года вратарем «Нью-Джерси» Мартином Бродо.
В серии с «Вашингтоном» Шестеркин пропустил всего пять шайб, отражая 93,3% бросков по своим воротам. Россиянин является одним из самых надежных вратарей первого раунда плей-офф.
Овечкин не сумел отличиться ни одним результативным действием в трех матчах серии. На его счету всего пять бросков по воротам Шестеркина.
«Вашингтон» уступает в серии с «Рейнджерс» со счетом 0−3. Четвертый матч серии пройдет в столице США в понедельник, 29 апреля. В случае поражения в следующей встрече «Вашингтон» прекратит борьбу за Кубок Стэнли.