Действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел из плей-офф НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Уайатт Джонстон (15') и Радек Факса (41'). У гостей единственную шайбу забросил Бретт Хауден (36').

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов не сумел отличиться результативными действиями. В этой серии он провел все 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев также не сумел отличиться результативными действиями. В этой серии он провел все 7 матчей и набрал 4 (0+4) очка.

«Вегас» стал четвертой командой за последние шесть сезонов, которая после завоевания Кубка Стэнли вылетела в первом раунде. Избежать провала на первой стадии плей-офф за эти годы удалось только «Тампа-Бэй» — дважды. В 2021 году «молнии» защитили титул, а год спустя добрались до финала Кубка Стэнли.

«Даллас» стал второй командой в истории плей-офф НХЛ, которая выиграла серию у действующего обладателя Кубка Стэнли, уступив на старте два матча. Ранее это удавалось только «Колорадо» в серии с «Детройтом» (4−2) в 1999 году.

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур продолжил свою победную серию в седьмых матчах, одержав восьмую победу подряд. 55-летний канадский специалист никогда не проигрывал седьмые матчи в своей тренерской карьере.