НХЛ вновь запретила игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию
Этот запрет действует уже третий год подряд.
Этот запрет действует уже третий год подряд.
Как сообщает ТАСС, Кубок Стэнли снова нельзя будет привезти в Россию в случае завоевания российскими хоккеистами.
«В наши нынешние намерения это никак не входит, нет», — ответил Дэйли на вопрос, разрешит ли НХЛ российским игрокам привезти трофей на родину.
Каждый игрок команды, завоевавшей Кубок Стэнли, получает трофей в пользование на один день. Российские хоккеисты становятся чемпионами НХЛ непрерывно с 2016 года, но последние два сезона лига не разрешала привозить трофей в Россию.
В нынешнем сезоне в полуфиналах плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Даллас Старз», победитель регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» — с «Флоридой Пантерз». Только в «Эдмонтоне» нет российских хоккеистов в составе.
Вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин выступают за «Рейнджерс», голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, форвард Владимир Тарасенко — за «Флориду», нападающий Евгений Дадонов — за «Даллас».
В прошлом сезоне Кубок Стэнли завоевал «Вегас Голден Найтс» с форвардом Иваном Барбашевым в составе.{ «type»: «embed», «content»: «{»type«:»embed«,»content«:»<iframe src= «https://vk.com/video_ext.php?oid=-50270859&id=456241077&hd=2&autoplay=1» width= «853» height= «480» allow= «autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;» frameborder= «0» allowfullscreen></iframe> «,»attrs«:{»src«:»https://vk.com/video_ext.php?oid=-50270859&id=456241077&hd=2&autoplay=1«,»description«:» «,»ratio«:» «,»source«:»various«},», «attrs»:{ «src»:null, «description»: «», «ratio»: «16:9», «ttl»: «0», «age-restriction»: «», «source»: «vk_video»}},