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12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

НХЛ вновь запретила игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию

Этот запрет действует уже третий год подряд.

НХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщает ТАСС, Кубок Стэнли снова нельзя будет привезти в Россию в случае завоевания российскими хоккеистами.


«В наши нынешние намерения это никак не входит, нет», — ответил Дэйли на вопрос, разрешит ли НХЛ российским игрокам привезти трофей на родину.

Каждый игрок команды, завоевавшей Кубок Стэнли, получает трофей в пользование на один день. Российские хоккеисты становятся чемпионами НХЛ непрерывно с 2016 года, но последние два сезона лига не разрешала привозить трофей в Россию.

В нынешнем сезоне в полуфиналах плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Даллас Старз», победитель регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» — с «Флоридой Пантерз». Только в «Эдмонтоне» нет российских хоккеистов в составе.

Вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин выступают за «Рейнджерс», голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, форвард Владимир Тарасенко — за «Флориду», нападающий Евгений Дадонов — за «Даллас».

В прошлом сезоне Кубок Стэнли завоевал «Вегас Голден Найтс» с форвардом Иваном Барбашевым в составе.

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