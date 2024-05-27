34 сейва Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду»
«Рейнджерс» на выезде обыграл «Флориду» (5:4 ОТ) в третьем матче финала Восточной конференции плей‑офф НХЛ.
«Рейнджерс» на выезде обыграл «Флориду» (5:4 ОТ) в третьем матче финала Восточной конференции плей‑офф НХЛ.
У гостей дублями в основное время отметились Алексис Лафренье (8', 36') и Барклай Гудроу (8', 39'). У хозяев дубль на счету Сэма Райнхарта (3', 15'), еще по одной шайбе забросили Александр Барков (46') и Густав Форслинг (47'). Победную шайбу на шестой минуте овертайма забросил нападающий «Рейнджерс» Александер Веннберг.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 34 из 38 бросков по своим воротам и одержал десятую победу в текущем розыгрыше плей-офф. 28-летний россиянин стал вторым вратарем в истории команды после Хенрика Лундквиста, который смог достичь этой отметки в нескольких плей-офф НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин остался без набранных очков, однако закончил встречу с положительным коэффициентом полезности — «+2». На его счету после 13 матчей в плей-офф 12 (4+8) набранных очков.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 23. Его одноклубники Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов остались без набранных очков. Безрезультативная серия Тарасенко в плей-офф достигла пяти матчей. Всего на его счету после 14 матчей в плей-офф всего 5 (2+3) набранных очков.
«Рейнджерс» выиграл вторую игру подряд и повел в серии с «Флоридой» — 2−1. Нью-йоркцы побили рекорд НХЛ, одержав с учетом регулярного чемпионата 34-ю волевую победу в сезоне. Следующий матч серии пройдет в среду, 29 мая, на домашнем льду «пантер».