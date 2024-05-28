«Даллас» победил «Эдмонтон» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

Хет-триком у гостей отметился Джейсон Робертсон (26', 29', 52'), еще по одной шайбе забросили Уайатт Джонстон (30') и Миро Хейсканен (59'). У хозяев отличились Зак Хайман (3'), Коннор Макдэвид (8') и Адам Хенрик (40').

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов завершил матч без результативных действий и отметился одним броском в створ. 35-летний россиянин провел 16 матчей в текущем розыгрыше плей-офф и набрал 7 (3+4) очков.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голом и результативной передачей. В этой встрече 27-летний канадец добрался до отметки 100 (33+67) набранных очков в плей-офф. На это ему потребовалось 64 игры. Быстрее Макдэвида 100 очков в Кубке Стэнли набирали лишь Леон Драйзайтль (60), Марио Лемье (50) и Уэйн Гретцки (46).