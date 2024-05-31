Бобровский обошел Хабибулина по победам в плей-офф НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Густав Форслинг (29'), Антон Лунделль (51') и Сэм Беннетт (59'). У хозяев забивали Крис Крайдер (23') и Алексис Лафреньер (60').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам и одержал 40-ю победу в плей-офф НХЛ за карьеру. Он стал третьим российским вратарем, который достиг этой отметки, и обошел Николая Хабибулина (39 побед в 72 играх).

Больше побед у Андрея Василевского (66 в 115 матчах) и Евгения Набокова (42 в 86).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241552&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Хорошая победа. Классная игра. Одна победа до финала Кубка Стэнли? Мы не заглядываем так далеко вперед. Мы думаем только о том, что происходит здесь и сейчас. Прямо сейчас мы просто наслаждаемся моментом», — сказал Бобровский после матча.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел отметиться результативными действиями. На счету 32-летнего россиянина четыре броска в створ ворот, две потери и отрицательный показатель полезности — «-1». После 15 матчей в текущем розыгрыше плей-офф на счету Панарина 14 (4+10) очков.

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко продлил свою безрезультативную серию до семи матчей. В этой встрече на счету 32-летнего россиянина два броска в створ ворот и один заблокированный бросок при положительном коэффициенте полезности — «+1».