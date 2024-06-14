Гол Тарасенко приблизил «Флориду» к победе в Кубке Стэнли

У гостей заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт (19'), Владимир Тарасенко (30'), Сэм Беннетт (34') и Александр Барков (36'). У хозяев забивали Уоррен Фогеле (22'), Филип Броберг (47') и Райан Маклауд (55').

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в финале Кубка Стэнли. На счету 32-летнего россиянина 20 матчей в этом плей-офф, в которых он набрал 8 (4+4) очков.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам. В конце третьего периода 35-летний россиянин спас команду от овертайма, отразив бросок Райана Маклауда с близкого расстояния.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. На счету 27-летнего канадца 21 матч в этом плей-офф, в которых он набрал 34 (5+29) очка. Он вышел на третье место в истории по передачам в одном розыгрыше, обойдя Марио Лемье. У него будет еще как минимум одна игра, чтобы попытаться побить результаты Уэйна Гретцки (30, 31).

«Флорида» повела в серии с «Эдмонтоном» со счетом 3−0. В истории плей-офф НХЛ было 211 случаев, когда команды вели в серии с таким счетом. Лишь в четырех случаях проигрывающей команде удавалось выиграть четыре матча подряд и выйти из серии победителем.

Последний такой случай был в 2014 году, когда «Лос-Анджелес» отыгрался в серии с «Сан-Хосе» в первом раунде плей-офф и затем выиграл Кубок Стэнли. Единственный случай отыгрыша с 0−3 в финале Кубка Стэнли произошел в 1942 году, когда «Торонто» сумел обыграть «Детройт».