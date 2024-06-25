IIHF не упомянула россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

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В материале о первом для «Флориды» Кубке Стэнли упомянуты авторы голов Райнхарт, Картер Верхаг (у «Флориды») и Маттиас Янмарк (у «Эдмонтона»), капитаны команд Александр Барков и Коннор Макдэвид, а также хоккеисты Эван Бушар, Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Кори Перри (все — «Ойлерз»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен, Нико Миккола, Аарон Экблад, Мэттью Ткачук и Оливер Экман-Ларссон (все — «Пантерз»).

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов не упоминаются в статье. Бобровский и Куликов впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли, для Тарасенко это второй трофей. Ранее он выиграл Кубок Стэнли в 2019 году в составе «Сент-Луиса».