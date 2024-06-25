IIHF не упомянула россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
Международной федерации хоккея (IIHF) в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли не упомянула ни одного российского хоккеиста команды.
Международной федерации хоккея (IIHF) в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли не упомянула ни одного российского хоккеиста команды.
В материале о первом для «Флориды» Кубке Стэнли упомянуты авторы голов Райнхарт, Картер Верхаг (у «Флориды») и Маттиас Янмарк (у «Эдмонтона»), капитаны команд Александр Барков и Коннор Макдэвид, а также хоккеисты Эван Бушар, Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Кори Перри (все — «Ойлерз»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен, Нико Миккола, Аарон Экблад, Мэттью Ткачук и Оливер Экман-Ларссон (все — «Пантерз»).
Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов не упоминаются в статье. Бобровский и Куликов впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли, для Тарасенко это второй трофей. Ранее он выиграл Кубок Стэнли в 2019 году в составе «Сент-Луиса».
Бобровский в завершившемся плей-офф провел 24 матча, в двух из которых не пропустил ни одной шайбы. Он одержал 16 побед, отразил 90,6% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 2,32 шайбы за игру. Тарасенко в 24 встречах забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. Куликов отметился двумя результативными передачами в 24 играх.