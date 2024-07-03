Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
09:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна дата начала нового сезона НХЛ

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября, сообщает пресс-служба лиги.

Источник: AFP 2023

Матч открытия пройдет в Праге. В нем встретятся «Баффало Сейбрз» и «Нью-Джерси Девилз», у которых сменились главные тренеры. Команды проведут в Чехии две игры. В США матчи начнутся 8 октября.

«Зимняя классика» НХЛ пройдет 31 декабря — в ней сыграют «Сент-Луис» и «Чикаго». Встреча пройдет на бейсбольном стадионе «Ригли Филд» в Чикаго. «Блэкхокс» попытаются прервать серию из четырех поражений в «Зимней классике». Также 1 марта на стадионе для американского футбола в Университете штата Огайо пройдет встреча «Коламбуса» и «Детройта». Ожидается, что на игре будет присутствовать более 100 000 болельщиков.

Команды уйдут на паузу по ходу регулярного чемпионата 10—21 февраля в связи с Турниром четырех наций, который пройдет впервые и будет состоять из семи игр. Матчи с участием команд Канады, США, Швеции и Финляндии пройдут с 12 по 20 февраля.

В минувшем сезоне НХЛ хоккеисты «Флориды Пантерз» впервые выиграли Кубок Стэнли. В финальной серии плей-офф «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» со счетом 4−3. В составе победителей впервые в карьере трофей выиграл вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. А для нападающего Владимира Тарасенко этот Кубок Стэнли стал вторым, в 2019 году он выиграл его в составе «Сент-Луиса».


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь