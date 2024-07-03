Стала известна дата начала нового сезона НХЛ

Матч открытия пройдет в Праге. В нем встретятся «Баффало Сейбрз» и «Нью-Джерси Девилз», у которых сменились главные тренеры. Команды проведут в Чехии две игры. В США матчи начнутся 8 октября.

«Зимняя классика» НХЛ пройдет 31 декабря — в ней сыграют «Сент-Луис» и «Чикаго». Встреча пройдет на бейсбольном стадионе «Ригли Филд» в Чикаго. «Блэкхокс» попытаются прервать серию из четырех поражений в «Зимней классике». Также 1 марта на стадионе для американского футбола в Университете штата Огайо пройдет встреча «Коламбуса» и «Детройта». Ожидается, что на игре будет присутствовать более 100 000 болельщиков.

Команды уйдут на паузу по ходу регулярного чемпионата 10—21 февраля в связи с Турниром четырех наций, который пройдет впервые и будет состоять из семи игр. Матчи с участием команд Канады, США, Швеции и Финляндии пройдут с 12 по 20 февраля.

В минувшем сезоне НХЛ хоккеисты «Флориды Пантерз» впервые выиграли Кубок Стэнли. В финальной серии плей-офф «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» со счетом 4−3. В составе победителей впервые в карьере трофей выиграл вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. А для нападающего Владимира Тарасенко этот Кубок Стэнли стал вторым, в 2019 году он выиграл его в составе «Сент-Луиса».