Российский вратарь запросил обмен в другую команду НХЛ

22-летний россиянин отказался выступать в АХЛ, где он провел два предыдущих сезона. При этом шансов заиграть в НХЛ у Аскарова в будущем сезоне практически нет — в это межсезонье «Нэшвилл» на восемь лет продлил 29-летнего финского вратаря Юусе Сароса и подписал двухлетний контракт с 32-летним канадским голкипером Скоттом Уэджвудом. Номинально Аскаров является третьим вратарем команды.