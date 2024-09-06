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Олег Знарок нашел работу в клубе НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок вошел в тренерский штаб «Филадельфии».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

61-летний специалист появился в числе сотрудников на официальном сайте «Филадельфии». Он занял должность консультанта по развитию европейских игроков и скаутингу.

В конце августа в соцсетях появилась фотография, где Знарок отдыхает в горах Колорадо в компании российских хоккеистов «Филадельфии» Ивана Федотова и Матвея Мичкова. Также за «летчиков» выступает российский защитник Егор Замула.

С 2014 по 2018 года Знарок возглавлял сборную России. Вместе с ним национальная команда выигрывала чемпионат мира (2014), становилась серебряным (2015) и бронзовым призером (2016, 2017), а также завоевывала золото на Олимпийских играх (2018). Последним местом работы Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.

Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.