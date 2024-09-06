Олег Знарок нашел работу в клубе НХЛ

С 2014 по 2018 года Знарок возглавлял сборную России. Вместе с ним национальная команда выигрывала чемпионат мира (2014), становилась серебряным (2015) и бронзовым призером (2016, 2017), а также завоевывала золото на Олимпийских играх (2018). Последним местом работы Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.