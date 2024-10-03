Кучеров вступился за капитана «Тампы», повалив игрока «Пантерз»

В 2010 году Виник купил «Лайтнинг» за 170 миллионов долларов. Общая стоимость клуба на данный момент оценивается в 2 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка по продаже «Тампы» станет крупнейшей в истории НХЛ. Сейчас самой дорогой сделкой является продажа «Оттавы Сенаторз» за 950 миллионов долларов.