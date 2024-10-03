Кучеров вступился за капитана «Тампы», повалив игрока «Пантерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей арене принимала «Флориду Пантерз» в предсезонном матче НХЛ. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей в овертайме.
У победителей шайбы забросили Зак Дэлпи (24-я минута) и Сандис Вилманис (61). В составе хозяев отличился российский нападающий Никита Кучеров (56).
Во время одного из игровых эпизодов 20-летний нападающий «Пантерз» Джош Дэвис совершил хит против капитана «молний» Виктора Хедмана. На это сразу отреагировал Кучеров. Он скинул краги и схватил за майку Дэвиса, повалив на лед.
Ранее владелец «Тампы» Джефф Виник сообщил, что находится в процессе продажи своего контрольного пакета акций команды.
По данным Sportsnet, главным претендентом на покупку клуба является Дуг Островер, соучредитель и генеральный директор Blue Owl Capital, успешной инвестиционной компании. В рамках сделки нынешний владелец Джефф Виник сохранит полный операционный контроль над организацией на следующие несколько лет. Он продолжит иметь значительную долю собственности в составе новой группы.
В 2010 году Виник купил «Лайтнинг» за 170 миллионов долларов. Общая стоимость клуба на данный момент оценивается в 2 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка по продаже «Тампы» станет крупнейшей в истории НХЛ. Сейчас самой дорогой сделкой является продажа «Оттавы Сенаторз» за 950 миллионов долларов.
Под руководством Виника «Тампа» улучшила свои финансовые и спортивные результаты. При Винике команда дважды выиграла Кубок Стэнли (2020, 2021 годы) и еще два раза дошла до финала (2015, 2022).