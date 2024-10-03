Гашек сделал новое резонансное заявление о россиянах в НХЛ

«Дорогие любители хоккея, завтра в Праге начнётся новый сезон НХЛ. Что, как человека, для которого человеческие жизни стоят на первом месте на воображаемой шкале ценностей, не может оставить меня равнодушным. К сожалению, вынужден написать, что это будет третий сезон, когда НХЛ вновь станет огромной рекламой СВО.



НХЛ вновь будет нести ответственность за большое количество потерянных и искалеченных человеческих жизней! Тот факт, что на этот раз в Прагу приехали две команды без российских игроков, ничего не меняет. Однако, с моей точки зрения, это не является смягчающим обстоятельством. НХЛ нисколько не изменила свою позицию с начала СВО, и граждане России по-прежнему могут в ней играть.



Каждый гражданин, если только он не диссидент, является рекламой действий своей страны. Когда бы и где бы российские спортсмены ни появлялись на публике, они автоматически становятся рекламой СВО. НХЛ это хорошо знает и по-прежнему позволяет им продолжать публично выступать на своих соревнованиях!



Как гражданин и как игрок, сыгравший немало матчей в НХЛ, я не собираюсь это игнорировать. Всю ответственность несёт ближайшее руководство НХЛ! Это означает, что 32 индивидуальных владельца команды НХЛ и комиссар Гэри Беттмэн. Именно они устанавливают правила. И они могут изменить их в любой момент. Это люди, которые сделали НХЛ, соревнование, которое так много значило для меня, самой большой рекламой российской СВО во всем спортивном мире! Так что этот опыт просмотра, к сожалению, стоит человеческих жизней.



В заключение хочу сказать, что я уже несколько раз предлагал руководству НХЛ помощь в общении и установлении таких правил, чтобы конкуренция не была рекламой СВО. При этом я также предлагаю помощь самим российским хоккеистам, чтобы они могли продолжать в нем играть, при этом не являясь рекламой. Предлагаю руку помощи не только как бывший хоккеист, но и как гражданин, для которого человеческая жизнь — высшая ценность», — написал Гашек.