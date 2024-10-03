Sportsnet подсчитал, за сколько игр Овечкин побьет рекорд Гретцки

«Исходя из темпов прошлого года, ему понадобится 105 игр, чтобы забить 42 гола, что делает сезон-2025/2026 историческим. Но мы все знаем, что может случиться, когда у Ови начнется горячая полоса. Независимо от того, удастся ли ему добиться успеха в этом сезоне или он перенесёт всё на следующий, момент установления рекорда для Овечкина, похоже, вопрос не “если”, а “когда”, — написала журналистка Sportsnet Сэдлер.