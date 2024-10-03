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Sportsnet подсчитал, за сколько игр Овечкин побьет рекорд Гретцки

Журналистка Sportsnet Эмили Сэдлер предположила, сколько игр нужно игроку «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

До снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах — 894 голов — Александру Овечкину осталось забросить 41 шайбу.

«Исходя из темпов прошлого года, ему понадобится 105 игр, чтобы забить 42 гола, что делает сезон-2025/2026 историческим. Но мы все знаем, что может случиться, когда у Ови начнется горячая полоса. Независимо от того, удастся ли ему добиться успеха в этом сезоне или он перенесёт всё на следующий, момент установления рекорда для Овечкина, похоже, вопрос не “если”, а “когда”, — написала журналистка Sportsnet Сэдлер.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. «Вашингтон Кэпиталз» проведет первый матч сезона-2024/25 против «Нью-Джерси Дэвилз».

Вашингтон
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