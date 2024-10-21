Иван Мирошниченко забил 5 раз в 5 матчах фарм-клуба «Вашингтона»

В марте 2022 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам, а в октябре приступил к тренировкам с командой ВХЛ «Омские крылья». Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге 4 декабря. В 2023 году форвард расторг контракт с «ястребами» и перешел в «Вашингтон».