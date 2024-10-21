Иван Мирошниченко забил 5 раз в 5 матчах фарм-клуба «Вашингтона»

Российский хоккеист Иван Мирошниченко, начавший сезон в «Херши Бэрс», фарм-клубе «Вашингтон Кэпиталз», забросил пять шайб в пяти матчах на старте нового сезона-2024/2025.
20 октября Мирошниченко набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Чикаго Вулвс» (5:0). Теперь на счету молодого игрока стало 7 (5+2) очков в пяти играх за фарм-клуб «Вашингтона» при показателе полезности «+2». Помимо Мирошниченко, в составе «Херши» свою третью шайбу в сезоне забросил форвард Богдан Тринеев.
В минувшем сезоне Иван в составе «Херши» стал обладателем Кубка Колдера — главного трофея АХЛ. В 20 играх в победном плей-офф россиянин набрал 12 (7+5) очков при показателе полезности «+4».
«Вашингтон Кэпиталз» выбрал российского нападающего в первом раунде драфта 2022 года под общим номером 20. Иван Мирошниченко — серебряный призер юниорского чемпионата мира 2021 года и победитель хоккейного турнира зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года.
В марте 2022 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам, а в октябре приступил к тренировкам с командой ВХЛ «Омские крылья». Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге 4 декабря. В 2023 году форвард расторг контракт с «ястребами» и перешел в «Вашингтон».