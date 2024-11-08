Панарин набрал 800-е очко и вошел в историю НХЛ

У «Баффало» отличились Расмус Далин (1'), Дилан Козенс (23'), Тейдж Томпсон (32'), Джордан Гринвей (33'), Сэм Лафферти (34') и Зак Бенсон (52'). У «Рейнджерс» единственный результативный бросок на счету Уилла Кайлли (45').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей и достиг отметки в 800 (274+526) очков за карьеру в НХЛ. До этой отметки он добрался за 684 матча, став третьим незадрафтованным игроком в НХЛ по скорости набора 800 очков после Петера Штястны (531) и Адама Оутса (657). Кроме того, Панарин стал 11-м хоккеистом из России, достигшим данной отметки.
Всего на счету Панарина после 12 сыгранных матчей 19 (9+10) набранных очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 7 из 12 бросков по воротам и был заменен во втором периоде. Его сменщик Джонатан Куик отразил 9 из 10 бросков.
«Рейнджерс» опустились на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 10 ноября, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Детройтом».