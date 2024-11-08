Панарин набрал 800-е очко и вошел в историю НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей и достиг отметки в 800 (274+526) очков за карьеру в НХЛ. До этой отметки он добрался за 684 матча, став третьим незадрафтованным игроком в НХЛ по скорости набора 800 очков после Петера Штястны (531) и Адама Оутса (657). Кроме того, Панарин стал 11-м хоккеистом из России, достигшим данной отметки.