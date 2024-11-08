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Панарин набрал 800-е очко и вошел в историю НХЛ

«Рейнджерс» дома крупно уступили «Баффало» (1:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Andrew Mordzynski/Getty Images

У «Баффало» отличились Расмус Далин (1'), Дилан Козенс (23'), Тейдж Томпсон (32'), Джордан Гринвей (33'), Сэм Лафферти (34') и Зак Бенсон (52'). У «Рейнджерс» единственный результативный бросок на счету Уилла Кайлли (45').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей и достиг отметки в 800 (274+526) очков за карьеру в НХЛ. До этой отметки он добрался за 684 матча, став третьим незадрафтованным игроком в НХЛ по скорости набора 800 очков после Петера Штястны (531) и Адама Оутса (657). Кроме того, Панарин стал 11-м хоккеистом из России, достигшим данной отметки.

Всего на счету Панарина после 12 сыгранных матчей 19 (9+10) набранных очков.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 7 из 12 бросков по воротам и был заменен во втором периоде. Его сменщик Джонатан Куик отразил 9 из 10 бросков.

«Рейнджерс» опустились на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 10 ноября, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Детройтом».

Рейнджерс
1:6
0:1, 0:4, 1:1
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
8.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Линди Рафф
Вратари
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин, Джонатан Куик, Джонатан Куик)
Укко-Пекка Луукконен
1-й период
00:26
Расмус Далин
(Райан Маклеод, Боуэн Байрам)
05:59
Джейкоб Брайсон
11:04
Крис Крайдер
15:13
Каапо Какко
19:57
Зак Бенсон
2-й период
22:45
Дилан Козенс
(Зак Бенсон, Джек Куинн)
24:58
Бек Маленстин
31:39
Тэйдж Томпсон
(Йон Петерка, Коннор Клифтон)
32:09
Джордан Гринуэй
(Джейсон Зукер)
33:51
Сэм Лафферти
(Пэйтон Кребс, Бек Маленстин)
38:46
Райан Линдгрен
3-й период
44:21
Уилл Куилль
(Зак Джонс, Артемий Панарин)
45:52
Пэйтон Кребс
50:09
Сэм Кэррик
51:55
Зак Бенсон
(Джек Куинн, Алекс Так)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Баффало
НХЛ: таблица и календарь