Федотов одержал первую победу в НХЛ, став лучшим игроком матча

У «Тампы» единственную шайбу забросил Никита Кучеров (20'). У «Филадельфии» в концовке встречи отличился Оуэн Типпетт (56'). Решающий бросок в послематчевой серии буллитов реализовал нападающий «Филадельфии» Трэвис Конекны.
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. 27-летний вратарь одержал первую победу в своей заокеанской карьере.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 из 31 броска по своим воротам и был признан второй звездой матча.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров продлил свою результативную серию до пяти матчей и возглавил список лучших снайперов сезона НХЛ. После 14 сыгранных матчей на счету Кучерова 23 (11+12) набранных очка.
«Тампа» потерпела четвертое поражение подряд и опустилась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 15 ноября, «молнии» дома сыграют с «Виннипегом».
«Филадельфия» поднялась на 15-ю строчку на Востоке. В воскресенье, 10 ноября, «летчики» на выезде сыграют с «Флоридой».