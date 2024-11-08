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Федотов одержал первую победу в НХЛ, став лучшим игроком матча

«Филадельфия» на выезде обыграла «Тампу-Бэй» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У «Тампы» единственную шайбу забросил Никита Кучеров (20'). У «Филадельфии» в концовке встречи отличился Оуэн Типпетт (56'). Решающий бросок в послематчевой серии буллитов реализовал нападающий «Филадельфии» Трэвис Конекны.

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. 27-летний вратарь одержал первую победу в своей заокеанской карьере.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 из 31 броска по своим воротам и был признан второй звездой матча.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров продлил свою результативную серию до пяти матчей и возглавил список лучших снайперов сезона НХЛ. После 14 сыгранных матчей на счету Кучерова 23 (11+12) набранных очка.

«Тампа» потерпела четвертое поражение подряд и опустилась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 15 ноября, «молнии» дома сыграют с «Виннипегом».

«Филадельфия» поднялась на 15-ю строчку на Востоке. В воскресенье, 10 ноября, «летчики» на выезде сыграют с «Флоридой».

Тампа-Бэй
1:2
1:0, 0:0, 0:1, 0:0
Б
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
8.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Джон Торторелла
Вратари
Андрей Василевский
Иван Федотов
1-й период
06:19
Тайсон Форстер
19:15
Никита Кучеров
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Брэндон Хагель)
2-й период
33:41
Никита Кучеров
38:03
Морган Фрост
3-й период
41:40
Ник Пербикс
55:44
Оуэн Типпетт
(Трэвис Конекны)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Трэвис Конекны
(Филадельфия)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь