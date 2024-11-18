Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Вегасом»

У гостей хет-трик оформил Александр Овечкин (6', 38', 60'), еще по одной шайбе забросили Джейкоб Чикран (13') и Якуб Врана (23'). У хозяев отличились Бретт Хауден (20') и Киган Колесар (28').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин провел на льду 14 минут 53 секунды, нанес пять бросков в створ, реализовал большинство, заблокировал один бросок, применил один силовой прием, допустил одну потерю, получил один малый штраф и закончил матч с коэффициентом полезности «+3».
Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ, сократив отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 28 шайб. Капитан «Вашингтона» оформил первый хет-трик с 1 января 2023 года.
Кроме того, хет-трик позволил Овечкину выйти в лидеры гонки снайперов НХЛ этого сезона. Он делит первую строчку с нападающим «Флориды» Сэмом Райнхартом и нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзатлем, на счету которых по 13 шайб в 18 играх. На счету Овечкина 17 сыгранных матчей и 23 (13+10) набранных очков. Он возглавил снайперскую гонку впервые с января 2022 года.
Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 20 из 24 бросков по своим воротам. Он стал 177-м вратарем, которому Овечкин забивал в НХЛ. По этому показателю капитан «Вашингтона» сравнялся с Патриком Марло и вплотную приблизился к рекордсмену Яромиру Ягру (178).
«Вашингтон» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Во вторник, 19 ноября, «столичные» на выезде сыграют с «Ютой».