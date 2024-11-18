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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Вегасом»

«Вашингтон» на выезде обыграл «Вегас» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей хет-трик оформил Александр Овечкин (6', 38', 60'), еще по одной шайбе забросили Джейкоб Чикран (13') и Якуб Врана (23'). У хозяев отличились Бретт Хауден (20') и Киган Колесар (28').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин провел на льду 14 минут 53 секунды, нанес пять бросков в створ, реализовал большинство, заблокировал один бросок, применил один силовой прием, допустил одну потерю, получил один малый штраф и закончил матч с коэффициентом полезности «+3».

Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ, сократив отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 28 шайб. Капитан «Вашингтона» оформил первый хет-трик с 1 января 2023 года.

Кроме того, хет-трик позволил Овечкину выйти в лидеры гонки снайперов НХЛ этого сезона. Он делит первую строчку с нападающим «Флориды» Сэмом Райнхартом и нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзатлем, на счету которых по 13 шайб в 18 играх. На счету Овечкина 17 сыгранных матчей и 23 (13+10) набранных очков. Он возглавил снайперскую гонку впервые с января 2022 года.

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 20 из 24 бросков по своим воротам. Он стал 177-м вратарем, которому Овечкин забивал в НХЛ. По этому показателю капитан «Вашингтона» сравнялся с Патриком Марло и вплотную приблизился к рекордсмену Яромиру Ягру (178).

«Вашингтон» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Во вторник, 19 ноября, «столичные» на выезде сыграют с «Ютой».

Вегас
2:5
1:2, 1:2, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
18.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17877 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Спенсер Карбери
Вратари
Илья Самсонов
(Илья Самсонов, Илья Самсонов, Илья Самсонов)
Логан Томпсон
1-й период
05:13
Томаш Гертл
05:59
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
09:50
Александр Овечкин
12:26
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум)
19:52
Бретт Хауден
(Тэннер Пирсон, Алекс Пьетранджело)
2-й период
22:49
Якуб Врана
(Расмус Сандин, Алексей Протас)
27:24
Киган Колесар
(Томаш Гертл, Джек Айкел)
37:38
Александр Овечкин
(Мэтт Рой)
3-й период
59:23
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Мартин Фехервари)
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Вегас
НХЛ: таблица и календарь