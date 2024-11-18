Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Вегасом»

Кроме того, хет-трик позволил Овечкину выйти в лидеры гонки снайперов НХЛ этого сезона. Он делит первую строчку с нападающим «Флориды» Сэмом Райнхартом и нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзатлем, на счету которых по 13 шайб в 18 играх. На счету Овечкина 17 сыгранных матчей и 23 (13+10) набранных очков. Он возглавил снайперскую гонку впервые с января 2022 года.