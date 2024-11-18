Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 33-летний россиянин продлил свою результативную серию до семи матчей. На счету Панарина 16 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 24 (10+14) очка.