Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Алексис Лафренье (38') и Зак Джонс (43').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 33-летний россиянин продлил свою результативную серию до семи матчей. На счету Панарина 16 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 24 (10+14) очка.
«Рейнджерс» одержали третью победу в четырех последних матчах и поднялись на шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. В среду, 20 ноября, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Ванкувером».