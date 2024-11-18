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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Сиэтл» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Andrew Mordzynski/Getty Images

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Алексис Лафренье (38') и Зак Джонс (43').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 33-летний россиянин продлил свою результативную серию до семи матчей. На счету Панарина 16 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 24 (10+14) очка.

«Рейнджерс» одержали третью победу в четырех последних матчах и поднялись на шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. В среду, 20 ноября, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Ванкувером».

Сиэтл
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
18.11.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Питер Лавиолетт
Вратари
Филипп Грубауэр
Джонатан Куик
1-й период
17:25
Райан Линдгрен
2-й период
37:30
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин)
3-й период
42:58
Зак Джонс
(Уилл Куилль, Каапо Какко)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сиэтл
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь