Овечкин после хет-трика признан первой звездой дня НХЛ

В ночь на понедельник россиянин забросил три шайбы в гостевом матче против «Вегас Голден Найтс» (5:2). Идущий вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 28 голов, а также с 13 шайбами возглавил таблицу снайперов сезона-2024/25.