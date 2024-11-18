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Овечкин после хет-трика признан первой звездой дня НХЛ

Минувшей ночью россиянин оформил 31-й хет-трик в карьере.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщается на сайте организации, капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

В ночь на понедельник россиянин забросил три шайбы в гостевом матче против «Вегас Голден Найтс» (5:2). Идущий вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 28 голов, а также с 13 шайбами возглавил таблицу снайперов сезона-2024/25.

Второй звездой дня стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас, который отметился дублем и двумя голевыми передачами в домашнем матче против «Сент-Луис Блюз» (4:1).

Третьей звездой признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик, благодаря 24 сейвам которого команда обыграла на выезде «Сиэтл Кракен» (2:0). Этот шатаут стал для него 62-м в карьере.

Вегас
2:5
1:2, 1:2, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
18.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17877 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Спенсер Карбери
Вратари
Илья Самсонов
(Илья Самсонов, Илья Самсонов, Илья Самсонов)
Логан Томпсон
1-й период
05:13
Томаш Гертл
05:59
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
09:50
Александр Овечкин
12:26
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум)
19:52
Бретт Хауден
(Тэннер Пирсон, Алекс Пьетранджело)
2-й период
22:49
Якуб Врана
(Расмус Сандин, Алексей Протас)
27:24
Киган Колесар
(Томаш Гертл, Джек Айкел)
37:38
Александр Овечкин
(Мэтт Рой)
3-й период
59:23
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Мартин Фехервари)
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Вегас
НХЛ: таблица и календарь