Овечкин после хет-трика признан первой звездой дня НХЛ

Как сообщается на сайте организации, капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.
В ночь на понедельник россиянин забросил три шайбы в гостевом матче против «Вегас Голден Найтс» (5:2). Идущий вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 28 голов, а также с 13 шайбами возглавил таблицу снайперов сезона-2024/25.
Второй звездой дня стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас, который отметился дублем и двумя голевыми передачами в домашнем матче против «Сент-Луис Блюз» (4:1).
Третьей звездой признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик, благодаря 24 сейвам которого команда обыграла на выезде «Сиэтл Кракен» (2:0). Этот шатаут стал для него 62-м в карьере.