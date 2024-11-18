Овечкин готов к тому, что не сможет побить рекорд Гретцки

«Моя любимая вещь — это играть в хоккей. Я наслаждаюсь моментом. Как я всегда говорил, если я побью рекорд, будет здорово. Но я уже счастливчик, так как играю в НХЛ 20 лет. Все цифры, все воспоминания останутся со мной навсегда», — сказал Овечкин.