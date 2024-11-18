Овечкин готов к тому, что не сможет побить рекорд Гретцки

Минувшей ночью 39-летний россиянин оформил хет-трик в выездной игре против «Вегаса» (5:2) и сократил отставание от рекорда Гретцки (894) до 28 шайб.
«Моя любимая вещь — это играть в хоккей. Я наслаждаюсь моментом. Как я всегда говорил, если я побью рекорд, будет здорово. Но я уже счастливчик, так как играю в НХЛ 20 лет. Все цифры, все воспоминания останутся со мной навсегда», — сказал Овечкин.
В этом сезоне на счету Овечкина 17 матчей, в которых он набрал 23 (13+10) очка. Россиянин впервые с января 2022 года вышел в лидеры гонки снайперов сезона НХЛ, сравнявшись по голам с нападающим «Флориды» Сэмом Райнхартом и нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзатлем, на счету которых по 13 шайб в 18 играх.
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, на один балл отставая от лидирующей «Каролины». Во вторник, 19 ноября, «столичные» на выезде сыграют с «Ютой».