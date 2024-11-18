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Овечкин готов к тому, что не сможет побить рекорд Гретцки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает RMNB.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Минувшей ночью 39-летний россиянин оформил хет-трик в выездной игре против «Вегаса» (5:2) и сократил отставание от рекорда Гретцки (894) до 28 шайб.

«Моя любимая вещь — это играть в хоккей. Я наслаждаюсь моментом. Как я всегда говорил, если я побью рекорд, будет здорово. Но я уже счастливчик, так как играю в НХЛ 20 лет. Все цифры, все воспоминания останутся со мной навсегда», — сказал Овечкин.

В этом сезоне на счету Овечкина 17 матчей, в которых он набрал 23 (13+10) очка. Россиянин впервые с января 2022 года вышел в лидеры гонки снайперов сезона НХЛ, сравнявшись по голам с нападающим «Флориды» Сэмом Райнхартом и нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзатлем, на счету которых по 13 шайб в 18 играх.

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, на один балл отставая от лидирующей «Каролины». Во вторник, 19 ноября, «столичные» на выезде сыграют с «Ютой».

Вегас
2:5
1:2, 1:2, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
18.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17877 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Спенсер Карбери
Вратари
Илья Самсонов
(Илья Самсонов, Илья Самсонов, Илья Самсонов)
Логан Томпсон
1-й период
05:13
Томаш Гертл
05:59
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
09:50
Александр Овечкин
12:26
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум)
19:52
Бретт Хауден
(Тэннер Пирсон, Алекс Пьетранджело)
2-й период
22:49
Якуб Врана
(Расмус Сандин, Алексей Протас)
27:24
Киган Колесар
(Томаш Гертл, Джек Айкел)
37:38
Александр Овечкин
(Мэтт Рой)
3-й период
59:23
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Мартин Фехервари)
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Вегас
НХЛ: таблица и календарь