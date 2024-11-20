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Ирина Винер объяснила, может ли возраст помешать Овечкину побить рекорд

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер высказалась о том, может ли Александру Овечкину помешать возраст в том, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Что касается хоккея, то он (Овечкин) уникум, гениальный хоккеист. Для него возраст не имеет никакого значения. Как я считаю, и в этом уверена, никто, глядя на него, не должен интересоваться его возрастом и делать на это акцент. Я уверена, что он догонит и перегонит Уэйна Гретцки», — приводит слова Винер ТАСС.

Напомним, сейчас Овечкину осталось 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. С начала текущего сезона россиянин показал необычайную результативность. Несколько раз он оформил дубли в прошедших встречах и один хет-трик.

Однако в последнем матче с «Ютой» Овечкин получил травму и пропустит минимум неделю.

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