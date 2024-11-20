Ирина Винер объяснила, может ли возраст помешать Овечкину побить рекорд

«Что касается хоккея, то он (Овечкин) уникум, гениальный хоккеист. Для него возраст не имеет никакого значения. Как я считаю, и в этом уверена, никто, глядя на него, не должен интересоваться его возрастом и делать на это акцент. Я уверена, что он догонит и перегонит Уэйна Гретцки», — приводит слова Винер ТАСС.
Напомним, сейчас Овечкину осталось 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. С начала текущего сезона россиянин показал необычайную результативность. Несколько раз он оформил дубли в прошедших встречах и один хет-трик.
Однако в последнем матче с «Ютой» Овечкин получил травму и пропустит минимум неделю.