Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после травмы

Как сообщает агент хоккеиста Глеб Чистяков, с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным все нормально.
«Все нормально, у него рабочее настроение», — цитирует Чистякова ТАСС.
39-летний Овечкин 19 ноября в третьем периоде той встречи получил травму ноги в столкновении с форвардом «Юты» Джеком Макбейном и смог покинуть лед только с помощью партнеров по команде.
В матче против «Юты» (6:2) Овечкин сделал дубль и довел количество своих голов за два дня до пяти. На счету капитана «Вашингтона» уже 15 шайб в 18 матчах, он единолично возглавляет список лучших снайперов НХЛ в нынешнем сезоне.
Сейчас на счету Александра Овечкина 868 голов. Капитану «Вашингтона» осталось забить 26 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — 894. Одним из рубежей, которые Овечкин может преодолеть в ближайшее время, является количество победных голов. Сейчас на его счету 132 шайбы, на три гола его опережает Яромир Ягр.