Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после травмы

Сейчас на счету Александра Овечкина 868 голов. Капитану «Вашингтона» осталось забить 26 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — 894. Одним из рубежей, которые Овечкин может преодолеть в ближайшее время, является количество победных голов. Сейчас на его счету 132 шайбы, на три гола его опережает Яромир Ягр.