Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров в НХЛ

У гостей дублем отметился Фредерик Годро (38', 50'), еще по одной шайбе забросили Мэтт Болди (10'), Маркус Фолиньо (24') и Маркус Юханссон (30'). У хозяев забивали Леон Драйзайтль (1'), Кори Перри (27') и Джефф Скиннер (60').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 27-летний россиянин продлил свою результативную серию до семи матчей.
В этом сезоне на счету Капризова 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 34 (13+21) очка. Он сравнялся с нападающим «Колорадо» Нэтаном Маккинноном в гонке лучших бомбардиров НХЛ по очкам и возглавил рейтинг самых результативных игроков сезона благодаря преимуществу по забитым шайбам — 13 против 7.
В концовке второго периода Капризова в средней зоне жестко встретил нападающий «Эдмонтона» Дрейк Каджула, после чего россиянин оказался на льду и был вынужден досрочно уйти в раздевалку. В третьем периоде Капризов смог вернуться в игру.
«Миннесота» одержала третью победу в четырех последних матчах и закрепилась на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 23 ноября, «дикари» на выезде сыграют с «Калгари».