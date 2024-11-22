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Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров в НХЛ

«Миннесота» на выезде обыграла «Эдмонтон» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Фредерик Годро (38', 50'), еще по одной шайбе забросили Мэтт Болди (10'), Маркус Фолиньо (24') и Маркус Юханссон (30'). У хозяев забивали Леон Драйзайтль (1'), Кори Перри (27') и Джефф Скиннер (60').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 27-летний россиянин продлил свою результативную серию до семи матчей.

В этом сезоне на счету Капризова 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 34 (13+21) очка. Он сравнялся с нападающим «Колорадо» Нэтаном Маккинноном в гонке лучших бомбардиров НХЛ по очкам и возглавил рейтинг самых результативных игроков сезона благодаря преимуществу по забитым шайбам — 13 против 7.

В концовке второго периода Капризова в средней зоне жестко встретил нападающий «Эдмонтона» Дрейк Каджула, после чего россиянин оказался на льду и был вынужден досрочно уйти в раздевалку. В третьем периоде Капризов смог вернуться в игру.

«Миннесота» одержала третью победу в четырех последних матчах и закрепилась на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 23 ноября, «дикари» на выезде сыграют с «Калгари».

Эдмонтон
3:5
1:1, 1:3, 1:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
22.11.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Джон Хайнс
Вратари
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер)
Марк-Андре Флери
(Марк-Андре Флери)
1-й период
00:27
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид)
09:56
Мэтт Болди
(Юнас Бродин, Кирилл Капризов)
16:57
Василий Подколзин
2-й период
23:09
Маркус Фолиньо
(Деклэйн Чисхольм, Фредерик Годро)
26:03
Кори Перри
29:10
Маркус Юханссон
(Райан Хартман)
35:37
Дрейк Каджула
35:37
Мэтт Болди
37:02
Фредерик Годро
(Райан Хартман)
3-й период
44:19
Райан Хартман
49:50
Фредерик Годро
(Маркус Фолиньо, Джейкоб Миддлтон)
50:44
Марат Хуснутдинов
59:35
Джефф Скиннер
(Кори Перри, Адам Хенрик)
Лучшие игроки матча
Статистика
7
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Эдмонтон
НХЛ: таблица и календарь