Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров в НХЛ

В этом сезоне на счету Капризова 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 34 (13+21) очка. Он сравнялся с нападающим «Колорадо» Нэтаном Маккинноном в гонке лучших бомбардиров НХЛ по очкам и возглавил рейтинг самых результативных игроков сезона благодаря преимуществу по забитым шайбам — 13 против 7.