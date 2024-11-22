Кучеров быстрее всех россиян набрал 900 очков за карьеру в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик и пробил отметку в 900 набранных очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. На это у 31-летнего россиянина ушло 743 матча — это третий результат среди действующих игроков после Коннора Макдэвида (602) и Сидни Кросби (677), и первый результат среди всех россиян в истории НХЛ.