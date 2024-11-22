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Кучеров быстрее всех россиян набрал 900 очков за карьеру в НХЛ

«Коламбус» дома обыграл «Тампу» (7:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Jason Mowry/Getty Images

У хозяев дублем в основное время отметился Кент Джонсон (22', 51'), еще по одной шайбе забросили Шон Монахан (14'), Дмитрий Воронков (21'), Зак Веренски (24') и Егор Чинахов (26'). У гостей забивали Брейден Пойнт (2'), Брэндон Хагель (4'), Кэм Аткинсон (12'), Митчелл Чаффи (23'), Энтони Сирелли (27') и Конор Гики (52'). Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил защитник «Коламбуса» Зак Веренски.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик и пробил отметку в 900 набранных очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. На это у 31-летнего россиянина ушло 743 матча — это третий результат среди действующих игроков после Коннора Макдэвида (602) и Сидни Кросби (677), и первый результат среди всех россиян в истории НХЛ.

В этом сезоне на счету Кучеров 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 29 (11+18) очков.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил четвертую шайбу в этом сезоне, добавив к ней результативную передачу. На счету 24-летнего россиянина в этом сезоне 10 сыгранных матчей, в которых он набрал 6 (4+2) очков.

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил шестую шайбу в этом сезоне. На счету 23-летнего россиянина в этом сезоне 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 13 (6+7) очков.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко оформил ассистентский дубль. На счету 24-летнего россиянина в этом сезоне 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 18 (6+12) очков.

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов поучаствовал в победной шайбе своей команды и 
отметился результативной передачей в овертайме. На счету 27-летнего россиянина в этом сезоне 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 6 (1+5) очков.

«Коламбус» одержал вторую победу подряд и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 24 ноября, «мундиры» дома сыграют с «Каролиной».

«Тампа» прервала свою серию из трех побед и занимает седьмую строчку на Востоке. В этот же день «молнии» дома сыграют с «Далласом».

Коламбус
7:6
1:3, 4:2, 1:1
ОТ
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
22.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 16260 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Джон Купер
Вратари
Элвис Мерзликинс
Йонас Йоханссон
(Йонас Йоханссон, Йонас Йоханссон)
1-й период
01:24
Иван Проворов
01:51
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
03:58
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Энтони Чирелли)
11:52
Кэм Аткинсон
(Виктор Хедман, Митчелл Чаффи)
13:35
Шон Монахэн
(Дэймон Северсон, Дмитрий Воронков)
2-й период
20:28
Дмитрий Воронков
(Зак Веренски, Шон Монахэн)
21:06
Янис Мозер
21:55
Кент Джонсон
(Кирилл Марченко, Зак Веренски)
22:11
Митчелл Чаффи
(Конор Джики)
23:42
Зак Веренски
(Шон Монахэн, Кирилл Марченко)
25:26
Егор Чинахов
(Коул Силлинджер, Матье Оливье)
26:18
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Никита Кучеров)
3-й период
49:37
Шон Керали
50:39
Кент Джонсон
(Зак Веренски, Шон Монахэн)
51:23
Конор Джики
(Гейдж Гонсалвес, Янис Мозер)
Овертайм
61:26
Зак Веренски
(Коул Силлинджер, Иван Проворов)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь