Кучеров быстрее всех россиян набрал 900 очков за карьеру в НХЛ

У хозяев дублем в основное время отметился Кент Джонсон (22', 51'), еще по одной шайбе забросили Шон Монахан (14'), Дмитрий Воронков (21'), Зак Веренски (24') и Егор Чинахов (26'). У гостей забивали Брейден Пойнт (2'), Брэндон Хагель (4'), Кэм Аткинсон (12'), Митчелл Чаффи (23'), Энтони Сирелли (27') и Конор Гики (52'). Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил защитник «Коламбуса» Зак Веренски.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик и пробил отметку в 900 набранных очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. На это у 31-летнего россиянина ушло 743 матча — это третий результат среди действующих игроков после Коннора Макдэвида (602) и Сидни Кросби (677), и первый результат среди всех россиян в истории НХЛ.
В этом сезоне на счету Кучеров 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 29 (11+18) очков.
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил четвертую шайбу в этом сезоне, добавив к ней результативную передачу. На счету 24-летнего россиянина в этом сезоне 10 сыгранных матчей, в которых он набрал 6 (4+2) очков.
Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил шестую шайбу в этом сезоне. На счету 23-летнего россиянина в этом сезоне 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 13 (6+7) очков.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко оформил ассистентский дубль. На счету 24-летнего россиянина в этом сезоне 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 18 (6+12) очков.
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов поучаствовал в победной шайбе своей команды и
отметился результативной передачей в овертайме. На счету 27-летнего россиянина в этом сезоне 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 6 (1+5) очков.
«Коламбус» одержал вторую победу подряд и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 24 ноября, «мундиры» дома сыграют с «Каролиной».
«Тампа» прервала свою серию из трех побед и занимает седьмую строчку на Востоке. В этот же день «молнии» дома сыграют с «Далласом».