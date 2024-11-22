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Самый дорогой игрок НХЛ забил гол броском с 40 метров: видео

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал автором курьезной шайбы в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:5).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В дебюте игры 29-летний немец получил шайбу у синей линии после вбрасывания и попытался отправить ее в зону соперника. Шайба сорвалась с клюшки, отскочила от борта и покатилась по направлению к воротам «Миннесоты», застав врасплох вратаря гостей Марка-Андре Флери. Опытнейший вратарь не смог вовремя сориентироваться и пустил шайбу между щитков.

В общей сложности шайба преодолела путь в 53 метра, расстояние до ворот по прямой составило чуть более 40 метров. Примечательно, что эта шайба стала для Драйзайтля 15-й в этом сезоне, что позволило ему сравняться с лидером снайперской гонки НХЛ Александром Овечкиным.

В сентябре этого года Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» восьмилетний контракт на общую сумму 112 млн долларов, который вступит в силу в следующем сезоне. Это соглашение сделает немца самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ.

Для 39-летнего Флери этот матч стал 1030-м в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на третье место по этому показателю, обойдя легендарного Патрика Руа. Кроме того, Флери в юбилейный 1000-й раз начал матч НХЛ в стартовом составе.

Эдмонтон
3:5
1:1, 1:3, 1:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
22.11.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Джон Хайнс
Вратари
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер)
Марк-Андре Флери
(Марк-Андре Флери)
1-й период
00:27
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид)
09:56
Мэтт Болди
(Юнас Бродин, Кирилл Капризов)
16:57
Василий Подколзин
2-й период
23:09
Маркус Фолиньо
(Деклэйн Чисхольм, Фредерик Годро)
26:03
Кори Перри
29:10
Маркус Юханссон
(Райан Хартман)
35:37
Дрейк Каджула
35:37
Мэтт Болди
37:02
Фредерик Годро
(Райан Хартман)
3-й период
44:19
Райан Хартман
49:50
Фредерик Годро
(Маркус Фолиньо, Джейкоб Миддлтон)
50:44
Марат Хуснутдинов
59:35
Джефф Скиннер
(Кори Перри, Адам Хенрик)
Лучшие игроки матча
Статистика
7
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь