Самый дорогой игрок НХЛ забил гол броском с 40 метров: видео

В дебюте игры 29-летний немец получил шайбу у синей линии после вбрасывания и попытался отправить ее в зону соперника. Шайба сорвалась с клюшки, отскочила от борта и покатилась по направлению к воротам «Миннесоты», застав врасплох вратаря гостей Марка-Андре Флери. Опытнейший вратарь не смог вовремя сориентироваться и пустил шайбу между щитков.