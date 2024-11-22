Самый дорогой игрок НХЛ забил гол броском с 40 метров: видео

В дебюте игры 29-летний немец получил шайбу у синей линии после вбрасывания и попытался отправить ее в зону соперника. Шайба сорвалась с клюшки, отскочила от борта и покатилась по направлению к воротам «Миннесоты», застав врасплох вратаря гостей Марка-Андре Флери. Опытнейший вратарь не смог вовремя сориентироваться и пустил шайбу между щитков.
В общей сложности шайба преодолела путь в 53 метра, расстояние до ворот по прямой составило чуть более 40 метров. Примечательно, что эта шайба стала для Драйзайтля 15-й в этом сезоне, что позволило ему сравняться с лидером снайперской гонки НХЛ Александром Овечкиным.
В сентябре этого года Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» восьмилетний контракт на общую сумму 112 млн долларов, который вступит в силу в следующем сезоне. Это соглашение сделает немца самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ.
Для 39-летнего Флери этот матч стал 1030-м в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на третье место по этому показателю, обойдя легендарного Патрика Руа. Кроме того, Флери в юбилейный 1000-й раз начал матч НХЛ в стартовом составе.