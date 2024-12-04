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Гол Барбашева принес «Вегасу» победу над финалистом Кубка Стэнли

«Вегас» дома обыграл «Эдмонтон» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

Единственную шайбу на 11-й минуте матча забросил нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.

Для 28-летнего россиянина этот гол стал 13-м в нынешнем сезоне. После 26 сыгранных матчей на его счету 28 (13+15) набранных очков. По очкам в равных составах Барбашев вышел на второе место в лиге, уступая лишь нападающему «Миннесоты» и лидеру бомбардирской гонки сезона Кириллу Капризову.

«Вегас» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующей «Миннесоты» на три очка. В четверг, 5 декабря, «рыцари» на выезде сыграют с «Анахаймом».

Другие результаты игрового дня

«Бостон» дома обыграл «Детройт» (3:2 ОТ). Защитник «Бостона» Никита Задоров забросил вторую шайбу в этом сезоне.

«Колорадо» на выезде добился волевой победы над «Баффало» (5:4). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 8 из 12 бросков по своим воротам и был заменен в середине первого периода при счете 0:4.

«Сиэтл» на выезде победил «Каролину» (4:2). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков провел первый матч после травмы и отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

«Монреаль» дома обыграл «Айлендерс» (2:1 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

Вегас
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
4.12.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17887 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Крис Ноблаух
Вратари
Адин Хилл
Стюарт Скиннер
1-й период
10:47
Иван Барбашев
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Эдмонтон
Бостон
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