Гол Барбашева принес «Вегасу» победу над финалистом Кубка Стэнли

Для 28-летнего россиянина этот гол стал 13-м в нынешнем сезоне. После 26 сыгранных матчей на его счету 28 (13+15) набранных очков. По очкам в равных составах Барбашев вышел на второе место в лиге, уступая лишь нападающему «Миннесоты» и лидеру бомбардирской гонки сезона Кириллу Капризову.