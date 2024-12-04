Гол Барбашева принес «Вегасу» победу над финалистом Кубка Стэнли

Единственную шайбу на 11-й минуте матча забросил нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.
Для 28-летнего россиянина этот гол стал 13-м в нынешнем сезоне. После 26 сыгранных матчей на его счету 28 (13+15) набранных очков. По очкам в равных составах Барбашев вышел на второе место в лиге, уступая лишь нападающему «Миннесоты» и лидеру бомбардирской гонки сезона Кириллу Капризову.
«Вегас» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующей «Миннесоты» на три очка. В четверг, 5 декабря, «рыцари» на выезде сыграют с «Анахаймом».
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«Сиэтл» на выезде победил «Каролину» (4:2). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков провел первый матч после травмы и отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.
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